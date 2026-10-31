Línea 3 del Mexicable alcanza avance de 74.7%

La construcción de la Línea 3 del Mexicable, en Naucalpan, Estado de México, registra un avance general de 74.71 por ciento, con la cimentación concluida en su totalidad, informó el Gobierno estatal, que inició la instalación de nueve mil 500 metros de cableado mediante el uso de drones.

De acuerdo con la administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez, los trabajos se desarrollan a lo largo de las 11 estaciones que integrarán el sistema de transporte, el cual beneficiará a aproximadamente 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan.

La Secretaría de Movilidad (Semov) detalló que la instalación del cableado contempla tres etapas. La primera consiste en desplegar un cable guía de 19 milímetros de diámetro mediante drones, mientras que la segunda comprende la tracción del cable definitivo, proceso que estará a cargo de especialistas provenientes de Italia.

En la tercera fase se realizará el tensado y la integración del sistema, con el propósito de conectar las estaciones y los postes que permitirán el desplazamiento de las cabinas.

Además de facilitar la operación del transporte, el cableado permitirá el monitoreo en tiempo real de distintos componentes, entre ellos la velocidad y dirección del viento, los sensores colocados en los postes y los equipos electromecánicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los pasajeros.