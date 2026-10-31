Inicia Mara Lezama la tradición viva del Janal Pixán en Calderitas

Mara Lezama y Verónica Lezama encabezaron la inauguración de la primera edición del Janal Pixán en el malecón de Calderitas.

Ante más de 7 mil asistentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, inauguraron la primera edición del Janal Pixán 2026 en Calderitas, una celebración que llenó de color, música y tradiciones el malecón y mirador de esta comunidad de Othón P. Blanco, con el propósito de preservar las costumbres del Día de Muertos.

Durante el recorrido inaugural, las familias disfrutaron del desfile de catrinas y charangas, altares tradicionales, el Camino de las Ánimas y la llegada de catrinas a bordo de embarcaciones decoradas que navegaron por la Bahía de Chetumal. La celebración incluyó videomapping, música en vivo, gastronomía regional, artesanías y actividades infantiles en el espacio “Aluxitos”.

El Janal Pixán 2026 continuará hasta el 1 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, sobre la calle Oaxaca, entre 24 de Febrero y Tabasco, con entrada completamente gratuita.

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