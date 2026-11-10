Danna y Belinda sellan el cierre de Mentiras All Stars

EL BESO que Danna y Belinda compartieron durante la última función de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional se convirtió en el momento más comentado del cierre. Alejandro Gou, productor del espectáculo, aseguró que no fue una estrategia, sino un gesto espontáneo entre las cantantes.

“Padrísimo, lo que pasa es que la canción, si la vas viendo, va in crescendo. Y el remate fue maravilloso. Les nació hacerlo y bueno, creo que fue un momentazo”, declaró Gou. Ocurrió el domingo 8 de noviembre, durante la segunda función del día, en el número “Amiga mía”: Danna, como Yuri, se acercó a Belinda, quien interpretó a Daniela, y la besó frente al público. La escena provocó gritos y aplausos; los videos circularon rápidamente en redes.

El productor explicó que el momento reflejó la relación entre ambas. “La confianza y la amistad entre ellas. Es para romper cualquier cosa que digan que no se llevan bien”, señaló. También pidió no interpretarlo desde el morbo: “Nunca del lado del morbo, sino del lado de la amistad de ellas”. Y añadió: “Una acción habló más que mil palabras”.

El Tip: BELINDA puso como condición usar su propia ropa de diseñador en lugar del vestuario de la producción.

Alejandro Gou contó que esa función la disfrutó desde la primera fila y que “Amiga mía” es su canción favorita. Sobre nuevas presentaciones, dijo que: “Ojalá podamos conjuntar otra fecha en febrero. No es seguro, no estoy asegurándolo, pero yo quiero que ellas quieran”.

La despedida reunió a Belinda, Danna y Mariana Treviño, quien retomó a Lupita, junto con integrantes de Mentiras el Musical y Mentidrags. La propuesta recorrió el llamado Mentiverso al mezclar personajes y momentos de la obra teatral, la serie y el espectáculo drag. El repertorio incluyó “Maldita primavera”, “La gata bajo la lluvia”, “Una noche de copas”, “Ese hombre no se toca”, “Él me mintió”, “Mudanzas” y “De color de rosa”. La puesta incorporó vestuarios, coreografías, pantallas y números drag; duró alrededor de dos horas y 15 minutos, con intermedio.

En total, se realizaron seis funciones anunciadas en México: dos en el Auditorio Nacional el 12 de septiembre; una en Monterrey el 2 de octubre; otra en Guadalajara el 9 de octubre, y dos más en la despedida capitalina del 8 de noviembre. Las primeras presentaciones en la Ciudad de México agotaron localidades y se abrió una segunda función.

Antes del estreno, Belinda habló sobre la estética ochentera: “Siento que los ochenta vienen con fuerza. También ‘Dolce Vita’, superinspirada en el disco de los ochenta”, comentó durante los ensayos. El musical terminó con un gesto espontáneo y dejó abierta, sin confirmación, la posibilidad de volver en febrero. Dependerá de la agenda de ambas.