¡Qué desastre de función!, el caos vuelve al teatro

El teatro es una adicción para Anahí Allué. Sobre el escenario encuentra el espacio donde puede expresarse, sentirse plena y compartir con el público una de las experiencias que más disfruta: hacer reír. Por ello, el regreso de ¡Qué desastre de función! al Teatro Jorge Negrete representa una nueva oportunidad para reencontrarse con una comedia que ya conquistó a los espectadores, registró funciones agotadas durante su primera temporada y suma más de cien representaciones.

En entrevista con La Razón de México, la actriz celebra el inicio de esta nueva etapa del montaje, que retomó funciones este fin de semana con la incorporación de nuevos integrantes, entre ellos Juan Ríos. Victoria Ruffo y el comediante Paco de Miguel fueron los padrinos de este arranque, al que Anahí recibió con especial entusiasmo.

“Tengo un problema de adicción al escenario porque es el lugar donde siento que soy, donde puedo explayarme y ser feliz, sentirme plena. Cuando me falta el teatro, siento que me falta un brazo” Anahí Allué, actriz argentina



¡Qué desastre de función! se presenta en el Teatro Jorge Negrete. ı Foto: Carlos Aguillón / La Razón

La obra, escrita por el dramaturgo británico Michael Frayn y dirigida por Cristian Magaloni, es considerada una de las grandes comedias de enredos. Para Allué, su principal desafío está en la precisión que exige a los intérpretes, pues detrás de cada accidente, equivocación y momento de caos existe una coreografía perfectamente ensayada.

“Esta obra demanda muchísima energía y estado físico, porque funciona como un reloj, en sincronía. Es un clásico de la comedia inglesa. El humor no tiene por qué darse por perdido: la gente se ríe cuando algo está bien hecho, bien dirigido y bien actuado. Hace bien reírse. El teatro sana tanto a quienes lo hacemos como a quienes lo disfrutan”, afirma.

La actriz explica que la puesta en escena tiene una estructura de tres actos y que su particularidad consiste en mostrar lo que ocurre tanto frente al público como detrás del escenario. En la historia, una compañía intenta sacar adelante una representación teatral, pero los problemas entre sus integrantes provocan que todo termine fuera de control.

“Es como la abuelita de La obra que sale mal. Todo se descompagina escénicamente, pero aquí lo que sucede está a merced de las relaciones entre los personajes. Primero llegan al estreno y están completamente distraídos; después vemos lo que ocurre detrás de la escenografía y por qué las cosas empiezan a ponerse feas. Finalmente, todo se sale de control y se convierte en un desastre” Anahí Allué, actriz



¡Qué desastre de función! se presenta en el Teatro Jorge Negrete. ı Foto: Carlos Aguillón / La Razón

Uno de los atractivos es la escenografía giratoria, que permite al espectador descubrir los secretos de la compañía y observar cómo se multiplican los contratiempos. Para la intérprete, mantener la precisión durante cada representación es uno de los mayores retos.

“Lo que parece que está sucediendo por accidente tiene que estar perfectamente calculado. Es una obra que necesita muchísima coordinación y entrega. Por eso es un lujo tenerla en cartelera. Si no te ríes, te devolvemos tu dinero”, comenta entre risas.

Allué también reflexiona sobre el compromiso que implica interpretar comedia o drama. Considera que ambos géneros requieren la misma preparación y responsabilidad frente al público.

“La gente piensa que la comedia es algo liviano, pero los dos géneros te piden lo mismo como actor o actriz: dar tu cien por ciento. Lo más bonito es que el público se vaya diferente de como entró”, sostiene.

Además de su faceta como intérprete, la actriz desarrolla proyectos como directora y busca impulsar el intercambio teatral entre México y Argentina. Recientemente visitó ese país para conocer distintas propuestas escénicas y adelanta que trabaja en dos proyectos que espera concretar en 2027: uno infantil y otro para adultos.

“Cuando voy a Argentina no paro de ver teatro, a veces hasta tres obras en un día. Me gusta descubrir qué se está haciendo y qué puede funcionar en México. Me autodenomino embajadora del intercambio entre Argentina y México”, dice.

También prepara una tercera temporada de Asesinato para dos, prevista para mediados de 2027, además de continuar con otros trabajos de dirección.

El dato: La temporada de ¡Qué desastre de función! permanecerá en el Teatro Jorge Negrete hasta el 27 de diciembre. Paralelamente, Allué regresará como directora con Las heridas del viento, que llegará al Teatro Milán los martes a partir del 18 de noviembre

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cehr