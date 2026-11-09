La serie en formato vertical Te traicioné para salvarte es un drama creado con Inteligencia Artifical en el que conocemos la historia de un joven que se reencuentra con su ex pareja, Lucía Fernández en el peor momento.

¿De qué trata Te traicioné para salvarte?

Te traicioné para salvarte sigue la historia de Nicolás, un talentoso violinista, desapareció tras una aparente traición a Lucía, la fría reina de la mafia, cuya vida salvó un donante de riñón anónimo.

Te traicioné para salvarte, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

Tres años después, ante una cirugía que podría costarle la vida, regresa para verla una última vez. Se reencuentran en un lujoso hotel: ella busca venganza; él guarda silencio. ¿Podrá Lucía entender el silencioso amor de Nicolás?

¿Dónde ver Te traicioné para salvarte?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma Shortmax, aunque solo los primeros cinco capítulos son gratuitos, ya que el resto tienen un costo.

Como alternativa gratuita, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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