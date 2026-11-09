¿Quién era Radamel Uribe y de qué murió el integrante de KBeto Zuleta?

El integrante de KBeto Zuleta, Radamel Uribe, perdió la vida durante las primeras horas del 8 de noviembre, y la terrible noticia fue confirmada por Esteban Bolaño, el manager de la agrupación.

Radamel Uribe, corista de KBeto Zuleta, perdió la vida a los 55 años de edad, por lo que se convierte en el tercer integrante de la agrupación musical de vallenatoen perder la vida en los últimos días.

Esteban Bolaño compartió por medio de sus historias de instagram una fotografía de Radamel Uribe, acompañada del mensaje “Mi Rada querdio, ve con Dios. Gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos”.

Radamel Uribe ı Foto: Redes Sociales

¿De qué murió Radamel Uribe?

El pasado 26 de octubre los integrantes de KBeto Zuleta sufrieron un accidente vial en las inmediaciones del municipio de Bosconia, por lo que algunos de los miembros se encontraban internacios en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais.

Kbeto Zuleta compartió un video generado con Inteligencia Artificial mostrando a los tres integrantes que perdieron la vida, Radamel Uribe, Geovany Lobo, y Harold Santana, a quienes desearon descansen en paz.

“Tres vidas que hoy recordamos con cariño y respeto, y cuyas ausencias dejan una profunda tristeza en todos los que compartimos con ellos. A sus familias les enviamos nuestro amor, nuestras oraciones y un abrazo en medio de este dolor” se lee en la publicación.

Poncho Zuleta también se unió a las despedidas de Radamel Uribe Navarro, y en sus redes sociales compartió una fotografía del corista asegurando que la noticia lo llenaba de tristeza.

“Esta noticia me duele profundamente. En medio de todo lo que estamos viviendo, siento mucho la partida de Radamel y el dolor que hoy embarga a su familia y a sus compañeros. A sus seres queridos les envío un abrazo de corazón” escribió Zuleta Diaz.

Radamel Uribe ı Foto: Poncho Zuleta

Radamel Uribe comenzó su carrera dentro de la música desde los 18 años, por lo que contaba con una larga experiencia en varios grupos de vallenato; y además de ser corista de Kbeto Zuleta, también cantaba en una congregación cristiana.

En cuanto al cantante KBeto Zuleta, este fue trasladado a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, yde acuerdo con medios colombianos, este perdió una de sus piernas luego del accidente vehicular sucitado en el puente Ariguaní.

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