Gigi Saúl Guerrero: Apostamos por el terror emocional

l terror latinoamericano apuesta por historias poco exploradas en Hablando con extraños, cinta protagonizada por Gigi Saúl Guerrero, quien junto al director Adrián García Bogliano explora los límites emocionales de una mujer enfrentada a situaciones perturbadoras, en una producción que utiliza los elementos sobrenaturales para hablar de temas como la maternidad, la salud mental y el trauma.

En entrevista con La Razón, ambos compartieron la experiencia de trabajar juntos, los retos de filmar una historia de esta naturaleza y su perspectiva sobre el cine de género en la región.

Para Gigi Saúl Guerrero, asumir el papel de Patricia representó un desafío distinto dentro de su trayectoria, particularmente por la complejidad emocional de un personaje que atraviesa distintas capas y conflictos. La actriz reconoció que la propuesta de Bogliano la tomó por sorpresa, pero también encontró en el guion una historia que le permitió explorar terrenos que considera necesarios de abordar en la pantalla.

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“Es un personaje increíblemente complejo, con muchos niveles, muchas capas y una historia muy íntima, que también toca temas sociales muy importantes que no platicamos suficientemente, como la salud mental y la maternidad”, explicó la actriz, quien destacó la oportunidad de construir una interpretación alejada de los convencionalismos del género.

El Dato: LA HISTORIA se inspira en una anécdota personal del realizador, y marca el debut de Gigi Saúl como protagonista.

Sobre el momento que atraviesa el terror latinoamericano, Guerrero considera que una de sus mayores fortalezas es precisamente su capacidad para abordar problemáticas universales desde una identidad propia.

“Creo que el terror, especialmente el latinoamericano, es el único género que no le tiene miedo a tocar temas muy universales, sociales, pero también a retar a la audiencia a ver cosas que entendemos muy bien y que a veces vivimos en nuestros países”, señaló. A esto, agregó, se suma la riqueza de las supersticiones y las creencias sobrenaturales de la región, elementos que permiten construir atmósferas particulares y conectar con el público desde experiencias culturales.

Por su parte, Adrián García Bogliano explicó que la realización de la cinta también estuvo marcada por circunstancias fuera de lo habitual. El rodaje se desarrolló en Jalisco, en un hospital abandonado que anteriormente atendía a niños, una locación cuya atmósfera acorde al filme, terminó convirtiéndose en parte importante de la experiencia del equipo.

LA PROTAGONISTA en la premiere. ı Foto: Especial

El cineasta recordó que durante la producción ocurrieron situaciones extrañas alrededor de Eugenio Rubio, otro de los protagonistas, quien incluso recibió una limpia por parte del personal de limpieza de su hotel.

“Le dijeron: ‘Tú siempre eres un chico que viene sonriendo al hotel, pero estamos sintiendo una energía muy oscura en tu cuarto’”, relató. Las trabajadoras colocaron flores, velas y agua bendita para limpiar el espacio. Algunos dibujos que un desconocido realizó al actor en la calle también terminaron incorporados a la película.

Más allá de estas anécdotas, Bogliano destacó la exigencia emocional del proyecto, pues desde sus primeras escenas coloca al espectador frente al trauma de la protagonista. “La película empieza desde el trauma de un personaje, que está viviendo de nuevo uno de los peores momentos de su vida, y empezar así significa que el resto de la película va a llegar a extremos que van a dejar una impresión fuerte”, explicó.

Tras su presentación en Mórbido Film Fest y su recorrido por distintos encuentros internacionales, donde ha obtenido reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Actriz para Guerrero en Vancouver Horror Show, Hablando con extraños continúa su ruta rumbo a las salas mexicanas, a las que llegará en unas semanas.