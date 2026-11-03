Kanye West regresa a México: Fecha, lugar y boletos para su concierto en 2027

Este martes se dio a conocer que Kanye West regresará a México en 2027 con un concierto en uno de los mayores recintos de la Ciudad de México, una noticia que emocionó a sus fanáticos en el país.

El anuncio llega meses después de que el músico se presentara en la Plaza de Toros México a finales de enero de 2026, un momento histórico, al ser la primera vez en casi 18 años que pisaba tierras aztecas.

Se suman dos países europeos a la cancelación de sus conciertos ı Foto: Reuters

Ahora, el polémico artista anunció que ofrecerá un nuevo concierto en México, por lo que te compartimos todos los detalles al respecto para que no te pierdas del regreso de Kanye West.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Kanye West en México 2027?

Ye se presentará el viernes 19 de marzo de 2027, de acuerdo con el anuncio compartido por la cuenta de Instagram @yestadium, la página de su gira por estadios. El recinto es no otro que el Estadio Banorte, cuya capacidad oficial aproximada es para alrededor de 87 mil espectadores.

La publciación muestra una imagen de estética minimalista en la que aparece la leyenda “Ye Live in Mexico”, junto con el nombre del recinto y la fecha del espectáculo, lo que fue suficiente para generar emoción entre sus fans.

Algunas reacciones fueron:

“Tocará ir una segunda vez”.

“Yo recordando lo bueno que 515entmt fue con México”.

“Re pobre voy a quedar”.

“No le creo. Así pasó en Guadalajara”.

“Y aún no supero el de enero”.

Boletos para Kanye West en México

De momento, no se han confirmado las fechas de preventa y venta general de boletos para Kanye West en México 2027; sin embargo, ya hay un preregistro para obtener un acceso anticipado.

El registro está disponible en el sitio oficial YeMexicoCity.com y los interesados deberán proporcionar su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico y estado de residencia.

Asimismo, se desconoce el precio que tendrán los boletos para ver a Ye. El costo dependerá de la distribución del Estadio Banorte, las categorías de acceso y las posibles experiencias adicionales que se puedan ofrecer, como paquetes VIP.

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