Esta es la fortuna de Paul McCartney, el tercer artista más rico del mundo

Paul McCartney se convirtió en el tercer artista más rico del mundo, una noticia que sorprendió a los fans de la música inglesa, pese a que el artista formó parte de una de las bandas más importantes en todo el mundo. Ahora te contamos de donde viene su fortuna y de cuánto es.

Esta es la fortuna de Paul McCartney

La fortuna de Paul McCartney ha alcanzado un hito histórico tras consolidarse formalmente dentro del ranking de multimillonarios con un patrimonio neto estimado en aproximadamente 1,400 millones de dólares.

El cantante británico Paul McCartney se convierte en multimillonario tras alcanzar una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, según un análisis de su patrimonio publicado por la revista Forbes. pic.twitter.com/2lPZo9ZsL7 — Indie 505 (@Indie5051) November 10, 2026

Con este cálculo, el legendario cantautor y bajista británico se sitúa oficialmente como el tercer músico más rico del planeta, únicamente superado por el magnate del hip-hop Jay-Z y la estrella del pop Taylor Swift.

El núcleo financiero de su riqueza proviene en gran medida del vasto catálogo de The Beatles. A través de Apple Corps, la entidad comercial que administra los activos del icónico cuarteto de Liverpool, McCartney percibe ingresos multimillonarios provenientes de transmisiones en plataformas digitales, ventas de discos físicos como el vinilo y productos derivados.

A esto se suma el control que logró recuperar sobre sus valiosos derechos de autor como compositor, lo que genera jugosas regalías anuales. Otra pieza clave en su estructura de ingresos es MPL Communications, la empresa editorial que el propio músico fundó en 1969.

A través de esta firma no solo administra el catálogo de su prolífica etapa como solista y con Wings, sino que posee y explota los derechos de compositores emblemáticos como Buddy Holly, además de partituras de reconocidos musicales de Broadway y clásicos navideños.

El cantante británico Paul McCartney se convierte en multimillonario tras alcanzar una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, según un análisis de su patrimonio publicado por la revista Forbes. pic.twitter.com/2lPZo9ZsL7 — Indie 505 (@Indie5051) November 10, 2026

Además de los activos musicales, las giras mundiales han sido un motor fundamental para sostener e incrementar su patrimonio. Sus masivas giras estelares continúan agotando entradas en los estadios más importantes de todo el mundo.

En el ámbito patrimonial fuera de la música, McCartney cuenta con un portafolio de bienes raíces compuesto por propiedades de alto valor distribuidas entre el Reino Unido y Estados Unidos, complementado por una colección privada de arte de prestigio internacional que alberga piezas exclusivas de artistas legendarios como René Magritte y Pablo Picasso.

Paul McCartney ha transformado la trascendencia cultural de su música en un imperio empresarial autosostenible, demostrando que su legado artístico va de la mano con una estrategia comercial atemporal.

¿Quieres saber más?

Paul McCartney canta ‘Help!’ de Los Beatles por primera vez en 35 años | VIDEO

Till Lindemann en México: Fecha, lugar y boletos para su concierto en 2027

Danna y Belinda sellan el cierre de Mentiras All Stars

VIDEO | Arrojan celular a Mon Laferte y le pega en la cara en pleno concierto