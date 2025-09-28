Paul McCartney, el icónico exmiembro de Los Beatles, volvió a brillar en el escenario con el arranque del nuevo tramo por EU de su gira Got Back Tour, al ofrecer un show inolvidable en el Santa Barbara Bowl, en California. De forma sorpresiva, el británico interpretó la canción “Help!” en su versión completa, algo que no hacía desde 1990.

Paul McCartney canta ‘Help!’ de Los Beatles por primera vez en 35 años | VIDEO

La noche del viernes 26 de septiembre, unas cinco mil personas asistieron al concierto en el Santa Barbara Bowl, en California, pagando entre 300 y 600 dólares por un boleto, para disfrutar de la música del exintegrante de Los Beatles.

Desde los primeros acordes, Paul McCartney dejó claro que la velada sería especial, pues inició el espectáculo con “Help!”, tema que originalmente cantaba John Lennon y que el propio McCartney sólo había tocado parcialmente en 1990 como tributo a su fallecido compañero.

En esta ocasión, el músico interpretó la aclamada canción de principio a fin, lo que provocó una gran ovación del público californiano.

Algunos fanáticos ya habían comentado en redes sociales que durante el ensayo previo se escuchaban fragmentos de “Help!”, pero nadie esperaba que Paul McCartney abriera con ese clásico. El momento fue emotivo y lo que más llamó la atención del concierto.

Paul McCartney regala al público un momento épico

Después de esa poderosa apertura, Paul McCartney continuó con una serie de temas que hicieron vibrar al público, entre ellos “Coming Up”, “Got to Get You Into My Life”, “Let It Be”, “Hey Jude” y “Live and Let Die”.

Cada canción estuvo acompañada por una producción espectacular que incluyó pantallas gigantes, efectos de luces, proyecciones visuales y columnas de humo que acentuaban los momentos más impactantes del show.

Lamentablemente los asistentes al concierto de Paul McCartney no pudieron grabar el momento en que el británico interpretó “Help!” de Los Beatles, pues no se permitió el ingreso con celulares u otros aparatos electrónicos.

A sus 83 años, Paul McCartney sigue demostrando una energía admirable sobre el escenario y una voz bien conservada.

El inicio de esta nueva etapa del Got Back Tour causa mucha expectativa entre los fans. Además, la interpretación completa de “Help!” de Los Beatles, fue, sin duda, un regalo que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.

Al finalizar el concierto en el Santa Barbara Bowl, en California, Paul salió a bordo de un autobús y se tomó un momento para despedirse de sus fanáticos.