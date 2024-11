Paul McCartney une generaciones en su regreso a CDMX

Desde muy temprano, niños, jóvenes y adultos se reunieron en el Estadio GNP Seguros para disfrutar del concierto de una leyenda: Paul McCartney, quien regresó a la Ciudad de México para reconectar con sus seguidores que le dan pista desde hace más de 60 años, cuando aún rodaba con su banda The Beatles.

Con un Estadio GNP Seguros a 95 por ciento de su capacidad, pues acudieron más de 57 mil fans, el británico demostró que, pese a sus 82 años, la energía de la música sigue recorriendo sus venas, los seguidores de todas las edades cantaban a pulmón cada uno de sus éxitos.

“¡Hola México, qué onda chilangos!”, pronunció Paul McCartney para saludar a sus fanáticos y demostrar que va muy bien con sus clases de español, pues se sabe que antes de cada concierto en algún país extranjero procura tomar lecciones del idioma de sus seguidores.

En las poco más de dos horas y media de concierto, con su gira Got Back, el también músico presentó un amplio repaso por su trayectoria en The Beatles, cuarteto que reunió a miles de familias para disfrutar de su música, como lo mencionó Raúl Garduño, de 25 años, en declaraciones para La Razón.

“Yo estoy muy impactado, ver a todas estas personas, desde abuelitos, adultos, niños, es mucho. Recuerdo que yo escuché a The Beatles cuando era niño y ya tengo 25 años, es increíble y más que sea con mi familia en este concierto, es algo muy bonito”, comentó.

Dentro de las canciones que más cantó Raúl y los asistentes al Estadio GNP Seguros, fueron las del Cuarteto de Liverpool, como “Can’t Buy Me Love” “Baby, You Can Drive Car” y “Ob La Di, Ob La Da”, entre otras.

No obstante, el también bajista no olvidó su paso por la agrupación Wings, pues presentó canciones como “Let Me Roll It”, “Let ‘Em In”, así como el ya clásico “Live And Let Die”, tema entrañable para María, de 55 años, pues le recuerda momentos con su hijo Raúl, después de que regresara de la primaria.

“Es bonito estar aquí con él, tal vez no lo sepa, pero Wings y Beatles son grupos que escuchábamos mucho. Es increíble para mí esto”, comentó la madre de familia a este diario.

“Tengo el presentimiento de que vamos a pasarla bien aquí. ¡Qué padre estar aquí otra vez!”, expresó Paul McCartney luego de declarar que practicaría su español a lo largo de la noche, pues luego diría: “¡Es padrísimo estar con ustedes!”.

Para un reencuentro “especial con los chilangos”, en palabras del cantante, se prepararon diferentes sorpresas. Dentro de ellas, un juego de drones que animó éxitos como “Getting Better” y “My Valentine” con proyecciones en forma de corazón y que robaron por segundos la mirada de los asistentes.

Dentro de su concierto, también se escucharon canciones como “Blackbird”, “Jet” y “Lady Madonna”, además de la favorita “Hey Jude”, la cual iluminó el Estadio GNP Seguros con la lámpara de los celulares de los asistentes.

La gira Got Back de Paul McCartney aún tiene pactada una fecha más en el Estadio GNP para el próximo jueves. Además, el inglés se va a encargar de clausurar las actividades del festival Corona Capital el próximo domingo.

Con información de Rodrigo Carmona