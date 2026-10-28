Alfredo Adame se burla de Laura Bozzo tras ser desmentida su muerte: ‘No la dejaron entrar al cielo’

Alfredo Adame encendió la polémica en medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Laura Bozzo, quien el pasado 14 de octubre fue internada de emergencia en un hospital público en Acapulco y posteriormente, fue trasladada a la CDMX.

La causa de la atención médica fue que a la conductora mexicana se le reventó una úlcera gástrica. Al final, su hija Alexa ha asegurado que su mamá se encuentra estable, en una entrevista con Javier Ceriani.

EXCLUSIVA: ¡Javier Ceriani acaba de hablar directamente con Alexa, hija de Laura Bozzo, quien confirmó que su mamá está viva!



❌ La familia desmiente así los rumores que circulan sobre la supuesta muerte de la conductora peruana.



🦅 ¡EXCLUSIVA DE JAVIER CERIANI OFICIAL!… pic.twitter.com/Ay24tFCvlN — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 28, 2026

Por su parte, Alfredo Adame ha realizado a través de redes sociales algunas publicaciones donde habló de Laura Bozzo, pues llegó a compartir varios programas con ella en el pasado y habían mantenido una relación complicada.

Adame se burla de Laura Bozzo

En ese sentido, el famoso primero habló sobre la supuesta muerte de la conductora peruana y pidió que le ayudaran a verificar la información, enviando al mismo tiempo sus condolencias.

Aunque el ‘Golden Boy’ realizó una publicación donde pedía “evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas”, sus declaraciones no se quedaron ahí.

“De última hora. No la dejaron entrar al cielo y la regresaron”, escribió Alfredo Adame en su cuenta de Instagram, burlándose del estado de salud de la presentadora de televisión de 75 años de edad.

Alfredo Adame vía Instagram después de asegurar que Laura Bozzo había fallecido. pic.twitter.com/JYrfofL8fT — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 28, 2026

La publicación dividió opiniones, pues muchos criticaron al famoso por estar sacando jugo de unos rumores que tienen que ver con la muerte de falsa Laura Bozzo, aunque otros decidieron tomarse el tema con humor. Te dejamos algunas reacciones:

“¿Qué burla es esta? Con eso no se juega".

“Yo siento que Adame recibió la info sobre Laura y creyó q era cierto por eso dio sus condolencias de manera muy formal”.

“Acuérdate que no estás chamito,. Ella tiene su edad al igual que tú... Para allá vamos toditos. Cuidado”.

“Pinc** Alfredo jajajajaja, tampoco vas a entrar al reino de los cielos tuu”.

“Pobre Lau, con esos chistes de Adame cómo no reírnos”.

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