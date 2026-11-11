Durante una década, la relación entre Robert De Niro y la modelo Toukie Smith acaparó reflectores en Hollywood, pues se trata de un romance entre dos figuras reconocidas del mundo de la actuación.

Fruto de esa historia nacieron sus hijos gemelos, quienes han desarrollado carreras propias en el mundo del arte y el entretenimiento. En La Razón te contamos quiénes son Airyn y Julian De Niro.

¿Quiénes son los hijos de Toukie Smith y Robert De Niro y a qué se dedican? Aquí te contamos

Toukie Smith y Robert De Niro tienen dos hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante fecundación in vitro y gestación subrogada.

La actriz y el actor iniciaron su relación en 1988 y se caracterizaron por mantenerse lejos de los reflectores. Su vínculo terminó en 1996, tras ocho años juntos, pero mantuvieron una relación cordial por la crianza de sus pequeños.

Julian Henry De Niro

Julian Henry De Niro es actor. Debutó en cine en 2016 y ha interpretado papeles destacados como el joven Barack Obama en la serie The First Lady (2022).

Estudió ciencias y matemáticas en la Universidad de Nueva York. También ha participado en obras de Broadway.

Airyn De Niro

Ayrin de Niro es una actriz estadounidense. Se identifica públicamente como mujer transgénero desde 2025.

Ha manifestado interés por el modelaje, siguiendo la inspiración de su madre Toukie Smith. A la par de su carrera artística, estudia para ser consejera de salud mental, con el objetivo de apoyar a la comunidad negra y LGBTQ+, además de ser una activista.

Según su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 14 mil seguidores, también es actriz de voz y streamer.

Así despidió Ayrin De Niro a su mamá, Toukie Smith

Ayrin de Niro despidió a su madre, Toukie Smith, quien murió a los 74 años hace unos días, con un breve mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram escribió: “Siempre te amaré, mamá”, junto a una fotografía suya junto a la actriz.

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