¿Quién era y de qué murió Stacy Keach, actor de Prison Break?

Stacy Keach falleció a los 85 años en Polonia, el martes, según informó su esposa a través de un comunicado. El actor era recordado por su participación en series de televisión como Prison Break y The New Mike Hammer.

También era considerado un intérprete preeminente de Shakespeare y favorito de directores legendarios como John Huston.

¿Quién era Stacy Keach, actor de Prison Break?

Stacy Keach nació el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Desarrolló una carrera de más de seis décadas en cine, televisión y teatro.

Entre sus personajes más destacados se encuentran Henry Pope, alcaide de la prisión de Fox River en la serie Prison Break, y Mike Hammer, detective privado protagonista de la serie The New Mike Hammer en la década de 1980.

Stacy Keach también tuvo participaciones en Los Simpson, Blue Bloods, American History X, Nebraska, The Bourne Legacy y obras de Shakespeare. Ganó un Globo de Oro por interpretar a Ernest Hemingway en una miniserie y recibió una nominación al Premio Tony por Indians.

Entre sus últimos trabajos resaltan Man With a Plan, serie de CBS.

Mientras aún hacía Mike Hammer de Mickey Spillane (más tarde titulado The New Mike Hammer), Keach fue arrestado en 1984 en el aeropuerto de Heathrow en Londres tras intentar introducir 1,3 onzas de cocaína ocultas en una lata de crema de afeitar en aerosol y en otras partes de su equipaje. También fue arrestado su secretario.

El actor, que en ese entonces tenía 44 años, fue condenado a nueve meses de prisión, pero fue liberado tras seis meses. Más tarde declaró que era adicto a la cocaína desde mediados de los años 70.

¿De qué murió Stacy Keach?

Stacy Keach, actor de Prison Break, murió el martes 10 de noviembre a los 85 años. Su esposa, Malgosia Tomassi Keach, dio a conocer en un comunicado que el histrión falleció en su casa en Magdalenka, Polonia, “tras una larga y difícil batalla contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardiaca”.

Keach había sufrido previamente un infarto en el escenario de Chicago en junio de 2017 mientras trabajaba en Pamplona, un monólogo sobre Hemingway. El intérprete se desplomó en el escenario, lo que llevó a cancelar la temporada.

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