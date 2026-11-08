Así fue la lujosa boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri | FOTOS

Roberto Carlo y Rubén Kuri se casaron el pasado sábado 7 de noviembre de 2026 en una ceremonia elegante y lujosa tras casi ocho años de relación y seis de haberse comprometido.

“Con el corazón desbordado de amor y felicidad, hoy queremos compartirles que oficialmente somos esposos”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram junto a fotos con su pareja.

“Rodeados de nuestra familia y de las personas más especiales de nuestras vidas, vivimos uno de los momentos más hermosos y significativos de nuestra historia”, precisó.

Entre los asistentes, además de la familia de la pareja, estuvieron Vanessa Claudio, Sherlyn, Miguel Martínez, Ferka Quiroz, Dania Méndez y otras figuras vinculadas con la televisión y los espectáculos.

Así fue la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri

La pareja celebró una boda civil y una ceremonia con vestimenta blanca, una recepción de decoración sobria y un menú de tres tiempos. En redes sociales, compartieron fotografías y videos de los momentos más importantes del evento.

El primer baile de los esposos inició con “Quédate”, canción de Isi Vives, un momento que quedó grabado en video y emocionó a los asistentes reunidos en el salón de la recepción.

Sobre el menú de tres tiempos que se ofreció durante la cena, la entrada habría consistido en una ensalada de burrata con vinagreta verde y tomate heirloom, mientras que el plato fuerte habría sido filete de res en chiles toreados de crema, acompañado con espárragos frescos a la mantequilla, una cazuelita de puré de papa rústico y chips de papa.

La tarjeta también mostró tres postres: mil hojas de merengue con dulce de leche y nuez; pavlova de frutos rojos con helado de vainilla; y tarta de dátil con nuez y helado de macadamia.

Roberto Carlo y Rubén Kuri comenzaron su relación a inicios de 2018, cuando se conocieron a través de un amigo en común; la pareja hizo pública su relación en enero de 2020.

¿Quieres saber más?

¿Aislinn Derbez se vuelve a casar? Desata rumores de boda por comentario de Eugenio Derbez

Édgar, protagonista del video ‘¡Ya, güey!’, ahora es viral por su boda

Dove Cameron deslumbra con vestido de novia Valentino para su boda con Damiano David | FOTOS