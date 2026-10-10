Más de dos décadas después de convertirse en uno de los primeros fenómenos virales de Internet en México, Edgardo Martínez Esparza, mejor conocido como Édgar, vuelve a acaparar la atención en redes sociales. Pero esta vez no es por la famosa caída que inmortalizó la frase “¡Ya, güey, ya!”, sino porque se va a casar.

Édgar, protagonista del video ‘¡Ya, güey!’, ahora es viral por su boda

Édgar, el regiomontano que se volvió viral por el video “¡Ya, güey!“, actualmente tiene 32 años, y se casará este 10 de octubre en Cuatro Ciénegas, Coahuila, con la arquitecta Valeria Bermea.

La boda de este joven se volvió un acontecimiento viral y despertó la curiosidad de quienes crecieron viendo el video que marcó una era en Internet. La pareja anunció su compromiso en mayo de 2025 en Instagram con una sesión de fotos.

Durante una entrevista en el pódcast de Alejandro Villanueva, Édgar habló sobre los preparativos de la boda y su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en su vida. Además, recordó su épica caída.

¿Cuál es el video viral de ‘¡Ya, güey!’?

El famoso video “¡Ya, güey!" se grabó cuando Édgar tenía 11 años, mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en San Carlos, una comunidad cercana a Monterrey. El niño jugaba con un palo como si fuera una espada, igual que en la película Piratas del Caribe, mientras sus familiares grababan la escena.

Todo cambió cuando alguien lo empujó mientras caminaba sobre un tronco. Para mala, o buena, suerte del niño, la caída quedó registrada en video y, junto con sus expresiones de enojo, dio origen a uno de los clips más recordados de los inicios de YouTube en México.

La grabación originalmente duraba cerca de tres minutos, pero tan sólo unos segundos fueron los que circularon en YouTube, cuando la plataforma apenas ganaba popularidad. Con el paso del tiempo el clip acumuló millones de reproducciones y convirtió a Édgar en uno de los memes más recordados de México.

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