¿Esposa de Keylor Navas, Andrea Salas, y Stephanie Salas son hermanas?

Hace unos días, en plena conferencia de prensa, Keylor Navas, arquero de Pumas, vivió un momento que se volvió viral en redes sociales cuando interrumpió las preguntas para responder una llamada de su esposa, Andrea Salas.

Tras la escena, miles de aficionados comenzaron a preguntarse quién es la mujer que acompaña al futbolista desde hace años y si tiene alguna relación con la conocida actriz y cantante Stephanie Salas; en La Razón te contamos.

¿La esposa de Keylor Navas, Andrea Salas, y la actriz Stephanie Salas son hermanas?

A pesar de que Andrea Salas y Stephanie Salas comparten el apellido Salas, no existe información que confirme que sean hermanas o tengan algún parentesco familiar.

La esposa de Keylor Navas es originaria de Costa Rica, mientras que Stephanie Salas pertenece a una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano pues su madre es Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal.

¿Quién es Andrea Salas, esposa de Keylor Navas?

Andrea Salas nació el 22 de junio de 1983 en Pérez Zeledón, Costa Rica. Antes de convertirse en una figura reconocida en redes sociales, desarrolló una carrera como modelo y obtuvo el título de Miss Hawaiian Tropic en 2006.

Está casada con Keylor Navas desde 2009 y juntos han formado una gran familia, con tres hijos. Además, es cofundadora de Electro Body Center, una empresa dedicada al entrenamiento con electroestimulación con presencia en Costa Rica y España. T

Andrea Salas también participa junto al futbolista de Pumas en la fundación “Tiempos de Esperanza”, que está enfocada en apoyar a niños en situación vulnerable.

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