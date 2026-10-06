Esposa de JD Vance casi cae con su bebé en brazos al bajar de helicóptero en Maryland | VIDEO

Usha Vance, esposa de JD Vance, casi cae de helicóptero con su hijo Alec Neel en brazos.

Usha Vance, esposa del vicepresidente estadounidense JD Vance, protagonizó un bochornoso momento en Maryland cuando, al bajar del helicóptero presidencial, se tropezó y casi cayó de frente con su bebé, Alec Neel Vance, en brazos.

Medios internacionales captaron el momento en que el que la segunda dama de Estados Unidos desciende del helicóptero presidencial Marine Two, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, cuando tropezó y casi cae de frente con el menor de sus hijos en brazos, lo que evitó con pericia.

JD y Usha Vance viajaron a Alaska con sus dos hijos menores. ı Foto: Reuters

El video se difundió en redes sociales y los internautas criticaron que el cuerpo de seguridad que custodiaba el helicóptero presenció la situación y no hizo nada para auxiliar a Usha Vance.

Asimismo, se criticó al vicepresidente estadounidense, JD Vance, por no auxiliar a su esposa, o contribuir a evitar el accidente cargando su bolso mientras ella bajaba con Alec Neel.

No obstante, JD Vance bajó segundos después del helicóptero cargando a su hija de cuatro años, Maribel, lo que explica por qué no auxilió a Usha con Alec Neel o con el bolso.

🇺🇸 | La esposa de JD Vance casi se cae de cara mientras sostenía a su bebé de dos meses al intentar bajar del helicóptero, mientras los militares a su alrededor ni se inmutaron. pic.twitter.com/YJouboXBcK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 6, 2026

JD Vance, Usha y sus dos hijos menores completan gira en Alaska

El bochornoso momento ocurrió en el contexto de la visita que JD Vance y su esposa Usha realizaron en Alaska para respaldar la presencia republicana en el estado y apoyar al senador Dan Sullivan, quien busca la reelección en las elecciones intermedias de 2027.

La campaña de Vance en Alaska ocurre en un contexto de preocupación dentro del Partido Republicano por la posibilidad de perder el control del Congreso en las elecciones de medio mandato, como lo expresa un análisis de la agencia Reuters.

JD y Usha Vance viajaron a Alaska para afianzar presencia republicana en el estado. ı Foto: Reuters

En este sentido, la presencia de Usha Vance resultó significativa para los republicanos en Alaska, pues éste era el único estado que la esposa del vicepresidente no había visitado en su más reciente recorrido.

Cuestionado sobre los motivos para llevar a sus dos hijos menores en el viaje, el vicepresidente estadounidense aseguró que era necesario debido a la larga gira que ha hecho Usha por los estados del país.

Usha Vance completa recorrido por los 50 estados de EU con visita a Alaska. ı Foto: Reuters

“Este es el estado 50 visitado por Usha, por eso trajimos a un bebé de nueve semanas de edad en un viaje de 7.5 horas a Alaska”, dijo Vance, en declaraciones a la prensa antes de abordar el Air Force Two.

“Así que si doy un discurso hoy y me veo demacrado y estresado, ya saben por qué”, concluyó el número dos de la Casa Blanca.

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