Si amas tanto a México, vete para allá: JD Vance confronta a manifestante en convención republicana

El vicepresidente JD Vance confrontó a un manifestante que irrumpió con la bandera de México en plena convención republicana celebrada en Dallas, Texas.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, protagonizó un tenso momento, luego de que un manifestante ondeara una bandera de México y otra de Palestina e interrumpiera su discurso durante la convención del Partido Republicano celebrada en Dallas, Texas.

El funcionario encaró al sujeto desde el podio, le ofreció pagarle un boleto de avión para viajar a territorio mexicano y utilizó el altercado para endurecer su mensaje político.

La irrupción ocurrió en las gradas del recinto mientras el vicepresidente JD Vance pronunciaba su mensaje. La exhibición de la bandera de México generó abucheos inmediatos y cánticos de “USA” entre los simpatizantes republicanos.

Ante la protesta, Vance detuvo su alocución para responder en forma directa: “Lo que la gente en casa no vio es que un manifestante nos interrumpió ondeando la bandera mexicana. Bueno, amigo, si tanto te gusta México, ¡vete para allá! Yo te pago el billete”.

Tras las palabras del vicepresidente, personal de seguridad intervino en el área y expulsó al manifestante del inmueble.

De acuerdo con reportes de la cadena Fox News e imágenes del incidente, el individuo también portaba una bandera de Palestina. La multitud presente en la convención reaccionó a la intervención policiaca y al intercambio verbal con vítores.

Vice President JD Vance responds to a protester waving a Mexican flag: "My friend if you love Mexico so much, get your ass over there, I'll buy the plane ticket." pic.twitter.com/T1vTAC3LUV — CSPAN (@cspan) September 11, 2026

JD Vance saca provecho de la acción

Lejos de obviar la interrupción, Vance ajustó la línea de su discurso para encuadrar la acción dentro de su narrativa electoral. El funcionario calificó al protestante como un símbolo de la “extrema izquierda” y cuestionó de manera explícita el uso de enseñas extranjeras en actos políticos locales, argumentando que la persona en cuestión preferiría residir en urbes estadounidenses como Dallas o Cincinnati antes que en territorio mexicano.

Posteriormente, retomó su alocución sobre el “sueño americano” y la coyuntura política.

El encontronazo sucede en un contexto de estrecho seguimiento a la estrategia migratoria de la administración estadounidense hacia la población mexicana durante el periodo 2025-2026.

Dicha política gubernamental se ha sustentado en el reforzamiento de los controles en la frontera sur, la cancelación masiva de permisos de permanencia temporal y la deportación acelerada.

Además, el esquema operativo incluye el uso de tecnología biométrica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la vinculación de la agenda migratoria con la seguridad nacional, el tráfico de fentanilo y la revocación de visados.

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JVR