NY declara emergencia por sarampión

FUNCIONARIOS internacionales de salud se reunirán en noviembre para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión .

Nueva York declaró ayer el estado de emergencia por desastre ante un brote de sarampión que suma 108 casos este año, la primera medida de este tipo adoptada por un estado de Estados Unidos desde el aumento de contagios en 2025.

La gobernadora, Kathy Hochul, amplió además el número de trabajadores de la salud autorizados para aplicar la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola. “Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación”, afirmó.

Hasta el 3 de octubre, 92 contagios se registraron desde el 15 de julio en comunidades rurales con bajos niveles de vacunación de 18 condados. Siete casos ocurrieron en la ciudad de Nueva York y 101, en el resto del estado. Desde julio, autoridades locales aplicaron más de mil dosis en zonas rurales.

La orden permite a enfermeras solicitar pruebas ante casos sospechosos y a farmacéuticos vacunar a niños desde los dos años. Las dosis aplicadas deberán reportarse a los registros estatales o de la ciudad en un máximo de 72 horas. La vacunación todavía requiere autorización del paciente o de su tutor.

Pensilvania enfrenta un brote que superó los mil casos, el mayor en más de tres décadas, y dejó cinco muertos.