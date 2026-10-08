¿Qué pasó? Esposa de Keylor Navas interrumpe en plena conferencia y el portero no lo pudo evitar (VIDEO)

Keylor Navas vivió un chistoso momento durante la conferencia de prensa de Pumas previo a su enfrentamiento ante Cruz Azul, ya que el portero costarricense recibió una llamada de su esposa, razón por la que tuvo que interrumpir la reunión con los medios de comunicación.

La figura de los Pumas respondió su celular, le comentó a su esposa que estaba en conferencia y colgó, aunque Keylor Navas dijo que aún así lo podían regañar. Los reporteros que asistieron a la conferencia se rieron del momento que vivió el guardameta auriazul, quien después de colgar el celular dijo que hacía calor en la sala, por el momento que pasó con su esposa.

🤣 POV: Te llama tu esposa en plena conferencia de prensa 🤣 Dice Keylor Navas que lo van a regañar 😅 pic.twitter.com/ZvlnOddEj1 — Valeria Gonzalez (@ValGonzalez23) October 8, 2026

Pumas se enfrenta a Cruz Azul después de la final del Clausura 2026

Pumas vivió un duro momento el torneo pasado después de tener un gran rendimiento en la fase regular y caer en la final del Clausura 2026 a manos del Cruz Azul. El equipo de la capital vivió una restructuración por la salida de Efraín Juárez y de piezas fundamentales como Jordan Carrillo.

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El conjunto universitario se verá las caras con la Máquina después de perder el título en Ciudad Universitaria. El equipo cementero se ha burlado en varias ocasiones de los Pumas, como su publicación en redes sociales en la que ponían que el partido ante los auriazules era de local, pues se juega en el Olímpico Universitario, donde ganaron la Concachampions y la décima estrella de la Liga MX.

Lamentablemente para los Pumas, su rendimiento no ha sido el mismo que el del torneo pasado, ya que se encuentran fuera de puestos de Liguilla tras disputar la mitad del torneo, así que el Cruz Azul llega como favorito para enfrentar a los auriazules en Ciudad Universitaria.

Keylor Navas durante la conferencia de prensa de Pumas. ı Foto: Captura de Pantalla

¿En que posición van los Pumas en el Clausura 2026?

Los Pumas han tenido un rendimiento regular en la actual temporada de la Liga MX y los resultados no han acompañado a Esteban Solari en su etapa con el conjunto del Pedregal.

De momento, los auriazules llevan tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en diez jornadas, acumulan 12 puntos y están en la decimosegunda posición de la tabla general, así que necesitan mejorar su rendimiento si quieren meterse a la Liguilla.

DCO