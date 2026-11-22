En el sexto partido de temporada regular que la NFL realiza en México, San Francisco aplastó 35-10 a los Minnesota Vikings en la cancha del Estadio Azteca, resultado que deja a los 49ers como el equipo con más triunfos en la capital azteca.

Con este duelo los Niners se convirtieron en la segunda franquicia que más juegos oficiales ha disputado en suelo mexicano con tres (2005, 2022 y 2026) y dejaron su récord en el Coloso de Santa Úrsula en dos victorias y una derrota. Por su lado, Minnesota debutó de la peor manera en el país.

San Francisco pisó por primera vez la CDMX en 2005, en el primer juego internacional de la NFL fuera de Estados Unidos. Los 49ers cayeron en aquel histórico choque por 31-14 ante los Arizona Cardinals. La ocasión anterior en que México fue sede de la NFL, la escuadra de La Bahía cobró revancha al superar a los propios Cardenales.

El quarterback de los 49ers, Brock Purdy, terminó el juego con tres pases de anotación, completó 21 de 26 lances y tuvo 255 yardas. Por su lado, Kirk Cousins, de los Vikings, se fue del Azteca con 26/38, 235 yardas y una intercepción. George Kittle anotó dos veces y Mike Evans una.

En la primera serie ofensiva (de siete jugadas) los Niners capitalizaron de la mano de George Kittle, quien celebró, como es costumbre, con el Cero Miedo del luchador mexicano Penta. El punto extra fue bueno y los locales ya ganaban 7-0.

The elevation in Mexico City is no joke



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Depues de la anotación de San Francisco fue el turno de los Vikings de buscar sus primeros puntos. De la mano del veterano mariscal de campo Kirk Cousins, Minnesota ha tenido mejores actuaciones, pero su primera serie en México concluyó en ceros.

Si por algo destacan los Vikingos es por su defensa, que capturó a Brock Purdy en su segunda oportunidad. Con el balón de nuevo en sus manos, Cousins llevó a su escuadra a zona roja y Aaron Jones acarreó el ovoide hasta las diagonales y con el punto extra la visita igualó la pizarra con 1:13 por jugar del primer cuarto.

Iniciando la segunda manga del cotejo la conexión Purdy-Kittle se hizo presente de nuevo. El mariscal de campo lanzó 8 yardas para que el ala cerrada tuviera su segundo touchdown de la noche.

Los Vikings apretaron el marcador 14-10 con una patada de gol de campo de 48 yardas, pero fue de lo poco que pudieron hacer en la primera parte.

CMC takes it in himself 🏃



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San Francisco sorprendió a su rival con dos acciones consecutivas de anotación. Con poco más de dos minutos para el medio tiempo Mike Evans atrapó un pase de anotación a la esquina derecha de Purdy, quien ya llevaba tres en este momento. La ofensiva de los Vikings permitió en seguida una intercepción de Ji’Ayir Brown para poner el marcador 28-10.

En el último periodo el running back estelar, Christian McCaffrey, extendió la ventaja para los de La Bahía, que ganaban cómodamente 35-10.

Durante el calentamiento la afición le hizo saber a Nick Bosa que no le gustaron sus declaraciones. En días previos al juego el defensivo de San Francisco se metió con la manera en la que los mexicanos viven el futbol americano.

How did Purdy make this throw?



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Cuando la cámara enfocó a Bosa la gente presente en el Estadio Azteca lo abucheó y le gritó: “cule**”. Bosa dijo que la gente de México debía aprender sobre la NFL. Al defensivo de

“Creo que necesitamos que se les dé algo de información a los aficionados para que sepan cuándo animar, porque animan todo el tiempo, pero si podemos enseñarles, sin ofender, si pueden animar cuando está la defensa sería genial”, comentó Bosa en conferencia de prensa.

La localía en las gradas fue evidente. Los aficionados de los Niners entraron acompañados de gritos y aplausos, una calurosa bienvenida para el equipo que ha hecho de México su casa desde 2005, cuando se disputó el partido que inició con los juegos internacionales de la NFL.

La misma afición que pintó de rojo y oro las tribunas del Coloso de Santa Úrsula abucheó de gran manera la entrada de los Vikings al campo. Aunque era clara la mayoría de gente de los 49ers, se notaban manchas moradas al rededor del inmueble.

Previo al kickoff, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football, que asistirá a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, recibió un homenaje. A las jugadoras se les hizo entrega un par de cleats personalizados con un dibujo pintado a mano.

Mxka, artista mexicoamericana y originaria del área de La Bahía de San Francisco, fue la encargada de entonar el Himno de Estados Unidos. Para entonar el Himno Nacional de México estuvo Majo Aguilar, descendiente de una de las familias artísticas más destacadas del país.