Estos son los ultimos videos de Natanael Cano antes de cancelar sus conciertos

El equipo de Natanael Cano canceló las últimas 10 fechas de la actual gira del cantante de corridos tumbados “para enfocarse en su salud y bienestar”, una noticia que vino después de que en redes sociales se hicieran virales del videos del músico en momentos polémicos.

En varios momentos, el famoso ha destacado por documentar en redes sociales videos donde realiza acciones fuera de lo común y que generan que su público dude de si hay algun problema de salud mental o posible adicción.

Estos son los últimos videos de Natanael Cano antes de cancelar sus conciertos

La primera grabación de Natanael Cano antes de cancelar sus presentaciones muestra al famoso frente a una camioneta de lujo, donde aroja varias piedras al auto por estar inconforme con el color del vehículo.

En el video, se muestran los rayones que le quedan al auto negro después de aventarle una piedra de un tamaño considerable. El momento no tardó en causar reacciones en el público que se cuestionó si el famoso estaba en una crisis psicótica o elmotivo real detrás de sus acciones.

Tras la difusión de las imágenes y que el contenido se hiciera viral, el músico publicó una historia en la que habló directamente sobre el video y aseguró que es falso. “Todo lo que acaban de ver es IA, no se preocupen, o no”, dijo.

Natanael Cano lanza piedras a su carro tras decir que buscaba “nenas” para regalarles una cuadrada y algunos Rolex 💥



El cantante sonorense compartió primero un video haciendo lipsync de una canción, donde escribió que buscaba a quién regalarle una “cuadrada” y algunos Rolex.… pic.twitter.com/mwpbfr83eG — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 7, 2026

Poco después, el equipo del cantante difundió un comunicado en el que anunció que el artista cancelaría todos sus compromisos hasta nuevo aviso por temas de salud.

Asimismo, la familia del cantante emitió un comunicado en el que reveló que ellos intervinieron para ayudar al famoso: “Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental y, como ya publicó el equipo laboral de Nata, a tomarse un tiempo fuera de los escenarios”, dijeron.

“Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista.Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión.Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, pidieron.

Comunicado de la Familia Cano. 🖤🦥 pic.twitter.com/eQTfgtkzJg — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) October 10, 2026

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