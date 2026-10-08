El intérprete de corridos tumbados Natanael Cano se encuentra envuelto en una nueva polémica luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece lanzándole piedras a una camioneta de lujo.

Aunque el propio cantante de “Amor tumbado” asegura que se trataba de un material hecho con Inteligencia Artificial, el clip es real. Él compartió en Instagram el momento en el que apedreaba su Mercedes-AMG G 63 con un valor de cinco millones de pesos.

VIDEO | Natanael Cano apedrea camioneta de lujo de 5 millones de pesos

Natanael Cano publicó en su historia de Instagram, ayer, un video donde aparece lanzando piedras contra una camioneta negra Mercedes-AMG G 63, uno de los modelos más exclusivos de la marca alemana.

En la grabación, el intérprete de corridos tumbados primero presume algunos de sus lujos y después enfoca la unidad. Según lo que se muestra en el video, aseguró que ya no le gustaba el color del vehículo y comenzó a lanzar varias piedras contra diferentes partes de la carrocería.

Los golpes alcanzaron una ventanilla lateral, la parte trasera y la zona frontal de la unidad, lo que provocó daños evidentes a la camioneta de Natanael Cano.

El vehículo, propiedad del cantante, corresponde a una versión 2026 de la Mercedes-AMG G 63, una camioneta de alto rendimiento equipada con un motor capaz de desarrollar 577 caballos de fuerza y considerada uno de los modelos más costosos de la firma.

Horas después de la polémica, Natanael Cano eliminó las publicaciones originales. Sin embargo, varios usuarios ya habían descargado el material y lo difundieron en otras plataformas.

Más tarde, el cantante reaccionó con un mensaje en redes sociales donde afirmó, en tono de broma, que “todo lo que acaban de ver es IA”.

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