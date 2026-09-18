Miley Cyrus anuncia que no se presentará fuera de Estados Unidos: ‘No necesito ir a verlos’ | VIDEOS

Miley Cyrus anuncia que no se presentará fuera de Estados Unidos

Miley Cyrus generó polémica al asegurar que no hará giras ni presentaciones fuera de Estados Unidos, después de que su más reciente anuncio de un concierto en el Hollywood Bowl de Los Angeles obtuviera un millón de personas buscando adquirir un boleto.

Asimismo, la artista recordó su presentación en el Corona Capital en la CDMX como un momento lleno de ansiedad que formaría parte de su decisión de ya no presentarse en vivo fuera de su país natal, lo que ha generado diversas reacciones del público latino.

Miley Cyrus habla de su concierto en México

Un momento que se hizo viral de la más reciente entrevista de Miley Cyrus con Zane Lowe es donde admite que no la pasó nada bien en el concierto del Corona Capital 2022 por la cantidad de gente presente, así como circunstancias de su vida privada.

“Pasé de estar encerrada, viendo a poca gente a la semana a una multitud de unas 250 mil personas”, expresó en un inicio, “no fue tanta ansiedad, fue una mezcla del cocktail de caos, vivir una pandemia global, que uno de mis amigos más initmos, Taylor Hawkins, muriera el día en que llegué”, recordó.

En ese sentido, la cantante explicó que más que un ataque de pánico, también acababa de ser testeada positivo a Covid. “Mi sistema nervioso estaba shockeado”, aseguró, “me di cuenta de que las presentaciones en vivo son un tren que no puedes detener y nadie mi preguntó si quería hacerlo”, explicó.

Ay me cae gorda, siempre que puede dice lo terrible que la pasó en su concierto en México y que porque mucha gente fue a verla.

Wey, la mayoría de los artistas se ponen felices de tener un concierto así con tanta gente. 🥴🙃 https://t.co/aWBreeFbtH — Ofertín, el duende de los precios bajos (@jorgervt) September 18, 2026

Miley Cyrus ya no se presentará fuera de Estados Unidos

En otro momento de la entrevista, Zane Lowe comentó que Miley Cyrus tendría que hacer una residencia de 17 presentaciones en el Hollywood Bowl para cumplir con la demanda presentada para su concierto anunciado en el recinto.

Ante esto, la celebridad admitió que “esa era más o menos su idea”, ya que ahora sabe que no tendría que viajar para hacer presentaciones que logren un lleno total, algo que le parece mucho más cómodo.

“La gente vendrá a mí, no necesito ir a verlos”, celebró, “era un experimento pequeño y es perfecto porque a la gente le gusta verme tocar y a mi me gusta dormir en mi cama”, explicó brevemento sobre su idea.

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