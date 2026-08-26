La muerte de Dolly Parton, ícono de la música country y figura entrañable de la cultura estadounidense, continúa generando reacciones en la industria y en millones de seguidores alrededor del mundo.

Entre las voces que se han alzado para despedirla, destaca la de Miley Cyrus, su ahijada artística y sobrina en la vida familiar, quien compartió un emotivo mensaje en Instagram acompañado de una fotografía de la legendaria cantante.

Miley Cyrus rinde homenaje a Dolly Parton: ‘Tengo un ángel a mi lado’

En su publicación, Miley Cyrus confesó que la sensación de perder a su “tía Dolly” es demasiado dolorosa como para expresarlo abiertamente: “La sensación de perder a mi tía Dolly es más de lo que parece correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados eran privados y se quedarán allí, detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones”.

La cantante relató que una de sus últimas conversaciones con Dolly Parton giró en torno a la música y la metamorfosis, reflejo de la conexión artística que siempre compartieron. Además, aseguró: “Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”.

Miley Cyrus también expresó su deseo de honrar el legado de Dolly a través de su propio arte: “Siempre la amaré y quiero hacerla sentir orgullosa. Mi corazón se rompe por el mundo, por su familia y amigos que la extrañarán profundamente”.

Miley Cyrus publica emotivo mensaje para despedir a Dolly Parton ı Foto: Captura de pantalla

La relación entre ambas es de años, pues la reina del country era madrina de Miley desde que era bebé. Del mismo modo, Dolly apareció en varios capítulos de la serie Hannah Montana, protagonizada por la cantante de “Flowers”.

Dolly Parton and Miley Cyrus on set of Hannah Montana (2006) 🥺♥️ pic.twitter.com/yctuh6NsZc — • Diamie ( fc catalyst ) 🀄️🪙 (@Diamie_tweets) August 26, 2026

Además, Miley Cyrus y Dolly Parton cantaron juntas el mashup de “Wrecking Ball” y “I Will Always Love You” en la fiesta de Año Nuevo de 2022. Esta presentación se ha convertido en una joya que revivió en redes sociales tras la muerte de la artista de 80 años, pues es el registro de la última vez que cantaron juntas en el escenario.

dolly parton and miley cyrus performing the classic ‘i will always love you’ together pic.twitter.com/q6jLhSidc4 — 2000s (@PopCulture2000s) August 25, 2026

En 2021, Miley y Noah Cyrus interpretaron un cover “Jolene”, una de las canciones más exitosas de Dolly Parton. Este tipo de presentaciones, simbolizan el profundo amor y respeto que la familia Cyrus tiene por la leyenda del country.

In honour of Dolly Parton, here’s Noah Cyrus and Miley Cyrus singing “Jolene”.



Thank you, Dolly, for the music, the love, the kindness and the legacy you leave behind.



Your voice and your songs will live on forever.



Rest in peace, Dolly Parton. 🕊️🤍 pic.twitter.com/3gOP7m1Rpb — Noah Cyrus Portugal (@NoahCyrus_PT) August 25, 2026

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