Memo Ochoa revela su secreto mejor guardado; estuvo cerca de jugar para un rival del América

La historia de Guillermo Ochoa está profundamente ligada al Club América, pero estuvo a 30 minutos de jugar para los Pumas de la UNAM, uno de los acérrimos rivales de las Águilas.

El propio exportero reveló que cuando se mudó de niño a la Ciudad de México le pidió a su padre que lo inscribiera en una escuela de futbol y la primera opción fueron los Pumas, pero por cuestiones de tiempo no llegaba a los entrenamientos.

“A los 10 años me fui a vivir a la Ciudad de México por trabajo de mi papá. En ese momento nunca creí que iba a jugar futbol, pero yo se lo pedí a mi papá, le dije: ‘Consígueme una escuela’. Estuve a 30 minutos de jugar en los Pumas”, confesó Paco Memo en una charla con Jesús Ortiz Paz, vocalista de la banda de música regional mexicana Fuerza Regida.

Y es que, como explicó en la charla, los entrenamientos en las instalaciones del Club Universidad arrancaban a las 15:30 horas y no alcanzaba a llegar porque salía de la escuela a las 14:30. En Coapa las prácticas iniciaban a las 16:00 horas y ahí fue en donde empezó la historia de Ochoa.

En la misma charla el exportero de la Selección Mexicana confesó que en Guadalajara, ciudad en la que nació y vivió sus primeros años, era aficionado del Atlas por uno de sus mejores amigos, con quien cada 15 días iba al Estadio Jalisco para ver los partidos de los Zorros.

“Yo siempre iba con uno de mis mejores amigos, él era rojinegro, le iba al Atlas y cada 15 días íbamos al estadio y me hice del Atlas cuando era chico”, confesó el histórico guardameta que estuvo en seis ediciones de la Copa del Mundo.

América prepara homenaje para Ochoa

El América hizo oficial el homenaje que le hará al exportero Memo Ochoa en el Estadio Azteca, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre, cuando las Águilas reciban al Pachuca en el marco de la Jornada 14 del Apertura 2023 de la Liga MX.

En sus redes sociales, los de Coapa confirmaron que el legendario exguardameta de la Selección Mexicana, formado precisamente en las filas azulcremas, será homenajeado y reconocido por la destacada trayectoria que tuvo durante 22 años, la cual culminó después de haber jugado el Mundial 2026.

“Están las historias que prevalecen, que dejan su huella y se cuentan de generación en generación. Sin embargo, cuando forman su legado a partir de la grandeza, se convierten en referentes... y EN LEYENDAS. Guillermo Ochoa: celebración a nuestro histórico”, fue el mensaje con el que el América informó acerca de este homenaje, el cual acompañó con el hashtag #PorS13mpre, en honor al número 13 que lució Ochoa Magaña.

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