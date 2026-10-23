¿Cuántas Series Mundiales han jugado los Brewers?

Los Milwaukee Brewers juegan su segunda Serie Mundial en su historia en la MLB 2026, la primera después de una larga ausencia de 44 años. Los de Wisconsin enfrentan a los Tampa Bay Rays por el título de Grandes Ligas.

La novena de los Cerveceros fue la mejor a lo largo de la temporada regular de la MLB, pues fue la que más victorias consiguió, con 103, y en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional barrió a Los Angeles Dodgers, que aspiraban al tricampeonato.

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La anterior Serie Mundial de los Milwaukee Brewers

Los Brewers jugaron su primera Serie Mundial de Grandes Ligas en la campaña de 1982, pero fueron vencidos por los St. Louis Cardinals.

Los de Milwaukee consiguieron el banderín de la Liga Nacional después de imponerse en cinco juegos a los entonces California Angels, actuales Los Angeles Angels.

Pero en aquella Serie Mundial de 1982, los Brewers cayeron a manos de los St. Louis Cardinals después de siete enfrentamientos.

Poco más de cuatro décadas más tarde, los Cerveceros regresan a una Serie Mundial, a la que llegan con la moral por todo lo alto tras acabar con el reinado de los Dodgers.

El camino de Brewers a la Serie Mundial 2026

Los Milwaukee Brewers fueron el mejor equipo de la campaña regular de la MLB 2026 con récord de 103 juegos ganados y 59 perdidos, con lo que terminaron líderes de la División Central de la Liga Nacional.

Los Cerveceros entraron en acción en los playoffs en las Series Divisionales, fase en la que dieron cuenta de los San Diego Padres tras cuatro duelos.

Luego no tuvieron piedad de los Dodgers, de los que se desquitaron después de que en la temporada anterior habían caído también sin ganar un sólo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Garrett Mitchell, Christian Yelich, Jackson Chourio y William Contreras, entre otros destacados peloteros, intentarán guiar a los Milwaukee Brewers a su primer anillo de Serie Mundial en el Clásico de Otoño de este 2026 contra los Tampa Bay Rays.

EVG