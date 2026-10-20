Serie Mundial 2026: Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays disputan Clásico de Otoño inédito

Los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays jugarán una Serie Mundial que coronará a un monarca inédito en las Grandes Ligas. El duelo al mejor de siete, que arrancará la noche del viernes en Milwaukee, será el primer Clásico de Otoño entre equipos sin títulos desde que los Philadelphia Phillies derrotaron a los Kansas City Royals en 1980.

Tan solo cinco de los 30 equipos actuales de la MLB nunca han ganado un título. Además de Milwaukee y Tampa Bay, Colorado, San Diego y Seattle también siguen sin anillo.

Los Cerveceros comenzaron como la franquicia de expansión Pilotos de Seattle en 1969 y luego fueron comprados por el grupo de Bud Selig en un tribunal de bancarrota y se mudaron a Milwaukee para la temporada de 1970. La única presencia previa del equipo de un Clásico de Otoño fue la derrota en siete juegos ante San Luis en la serie de 1982, cuando los Cerveceros aún estaban en la Liga Americana.

Tampa Bay, que derrotó a Cleveland en seis juegos para ganar el banderín de la Liga Americana, debutó como la franquicia de expansión Devil Rays en 1998 y eliminó el “Devil” antes de la temporada 2008. Las dos apariciones del equipo en la Serie Mundial terminaron con derrotas ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers en la temporada 2020 acortada por la pandemia.

The Rays and Brewers are both vying for their first World Series championship!



It's the first time since 1980 (Phillies vs. Royals) where both teams in the Fall Classic are seeking their first title pic.twitter.com/sVuhbJAk1H — MLB (@MLB) October 20, 2026

Los mejores se enfrentan por sexta vez en la era del comodín

Esta será apenas la sexta vez desde el inicio de la era del comodín en 1995 que los equipos con los mejores récords de cada liga se enfrentan en la Serie Mundial, después de Atlanta-Cleveland (1995), Yankees-Bravos (1999), Boston-San Luis (2013), Dodgers-Rays (2020) y Dodgers-Yankees (2024).

Dos equipos de nómina baja en la Serie Mundial por primera vez en 35 años. Milwaukee tenía la 19na nómina más alta de MLB al 31 de agosto. Tampa Bay era 25ta.

No ocurría desde 1991 que ambos ganadores de banderín estuvieran entre el 50% inferior en gasto de jugadores. Minnesota ocupaba el 15to lugar entre 26 equipos cuando venció a Atlanta (19no) en siete juegos.

Un enfrentamiento con techo

El estadio de Tampa Bay tiene techo fijo y el de Milwaukee es retráctil, probablemente estará cerrado, con temperaturas a la hora del juego pronosticadas en los 40 altos o 50 bajos (Fahrenheit).

Cuando todos los juegos de la Serie Mundial se disputaron en estadios con techo retráctil en 2020 (Texas) y 2023 (Texas y Arizona), hubo tres juegos al aire libre cada año.

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