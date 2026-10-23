El orgullo mexicano Óscar Valdez, invitado al Mike Tyson Invitational para apoyar a las futuras promesas

El dos veces olímpico y orgullo del boxeo latinoamericano, Óscar Valdez, anunció su presencia este fin de semana en el prestigioso torneo Mike Tyson Invitational en Connecticut como invitado especial de Boost Mobile.

El pugilista mexicano, excampeón mundial de la WBO y WBC, compartió la emocionante noticia a través de un video en sus redes sociales, donde mostró su preparación y su maleta lista para el evento.

Óscar Valdez, guerrero sonorense y protagonista de grandes batallas, además de ser reconocido a nivel mundial por sus logros en el boxeo profesional y representar a México en dos Juegos Olímpicos, estará al lado de uno de sus más grandes ídolos en la historia del deporte.

El objetivo de Óscar Valdez en el torneo de Mike Tyson

El objetivo principal de su presencia en este magno evento es apoyar e impulsar a las nuevas promesas del boxeo que se darán cita en el torneo amateur.

“¡Raza! Ya me estoy preparando para viajar este fin de semana al Mike Tyson Invitational. Me tiene muy emocionado esta invitación de mis amigos Boost Mobile, ser parte de este gran evento con uno de mis ídolos”, expresó un entusiasmado Valdez en su publicación mientras empacaba sus guantes y vendas.

El mexicano Óscar Valdez estará en el Mike Tyson Invitational. ı Foto: Cortesía

Mike Tyson, uno de los ídolos de Óscar Valdez

Al asegurar que la conectividad de la compañía telefónica “está en su esquina”, el boxeador reiteró la importancia de mantener el contacto con su afición en México, Estados Unidos y todo el mundo mientras cumple con este rol de mentor y espectador de lujo. “Listo para estar conectado con toda mi gente mientras apoyo a las nuevas promesas del boxeo en el torneo de uno de mis grandes ídolos, Mike Tyson”, añadió.

La presencia de una figura contemporánea y con la trayectoria de Óscar Valdez junto al histórico “Iron” Mike Tyson consolida al torneo como una plataforma de enorme impacto para el futuro del boxeo global.

Valdez cerró su mensaje con la icónica frase del campeonato: “El jefe Mike Tyson ya lo dijo... What’s your plan? ¡Nos vemos este fin de semana en el torneo!”.

EVG