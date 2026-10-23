Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias; ¿por qué le dieron este galardón?

El argentino Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en Oviedo, España. Se le dio este galardón en reconocimiento a su trayectoria como futbolista y compromiso social.

El actual jugador del Inter Miami, quien recientemente se retiró de la Selección Argentina, asistió acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo a la ceremonia que se realizó en el Teatro Campoamor de Oviedo.

LEO MESSI RECIBE EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES 🇦🇷👏 pic.twitter.com/77YJaBWWbd — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 23, 2026

La ceremonia del Premio Princesa de Asturias contó con la presencia de la familia real española, encabezada por el rey Felipe IV y la reina Letizia, así como la princesa Leonor, quien fue la encargada de entregarle este galardón a Lionel Messi.

La razón por la que Lionel Messi recibió el Princesa de Asturias

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias debido a que es el jugador que más trofeos ha ganado en la historia del futbol, aunado a su labor altruista en pro de infantes desfavorecidos.

“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del futbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Y porque se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, se expresó desde la realeza acerca de la razón por la cual se le otorgó a La Pulga este reconocimiento.

Los presentes en el Teatro Campoamor de Oviedo dedicaron una gran ovación a Lionel Messi, quien no ofreció un discurso al momento de recibir este galardón.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, había dicho el rosarino en junio, cuando se anunció que sería reconocido con el Premio Princesa de Asturias.

¿Desde cuándo se entrega el Premio Princesa de Asturias?

Los Premios Princesa de Asturias se entregan desde 1981, pero desde ese año hasta 2014 tuvieron el nombre de Premios Príncipe de Asturias.

Fue hasta 1987 que se incorporó el de Deportes, el último en sumarse. Las otras categorías son Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Cooperación Iberoamericana, Investigación Científica y Técnica, Letras y Concordia.

EVG