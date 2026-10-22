Lionel Messi acude a un impresionante protocolo en su honor en el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi, con su esposa, llegan al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi ya se encuentra en Oviedo, España, para recibir el premio Princesa de Asturias 2026. Acompañado por su esposa, Antonela Rocuzzo, fue recibido por decenas de aficionados y las gaitas sonaron en su honor.

El jurado que dio ganador a Lionel Messi calificó al miembro del Inter Miami de la MLS como el “futbolista más exitoso de todos los tiempos”. La ceremonia de premiación será este viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, así como de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El premio Princesa de Asturias 2026 de los Deportes es un reconocimiento otorgado a Messi por el jurado el 3 de junio de 2026, presidido por Teresa Perales, quien dijo que la “excepcional trayectoria deportiva”del argentino y su “formidable y continuada labor solidaria” lo hicieron ganador.

La Pulga, como se le conoce al astro rosarino, recibirá personalmente la escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros.

Este reconocimiento individual se suma a la larga distinción de premios que el futbolista argentino ha ganado a lo largo de su vida. Fuera de los trofeos y campeonatos colectivos, el Balón de Oro es el galardón más importante que el argentino tiene en sus vitrinas.

Messi ha ganado ocho veces el Balón de Oro al mejor jugador del mundo para la revista France Football, que antes entregaba el premio junto con la FIFA. El futbolista formado en la cantera del Barcelona es el máximo ganador con ocho ediciones.

¿Qué es el Premio Princesa de Asturias?

Los Premios Princesa de Asturias, conocidos como Premios Príncipe de Asturias hasta 2014, son uno de los galardones internacionales de mayor prestigio en el ámbito de la cultura, la ciencia, el deporte y las humanidades. Se entrega anualmente en España por la Fundación Princesa de Asturias.

Nacieron en 1981 bajo la denominación de Premios Príncipe de Asturias, siendo presididos por el entonces príncipe de Asturias (hoy rey Felipe VI). En 2014 cambió de nombre tras la proclamación de Felipe VI como rey de España, su hija, la Princesa Leonor, asumió el título de Princesa de Asturias. Por ello, a partir de la edición de 2015, pasaron a llamarse oficialmente Premios Princesa de Asturias.

Los premios se entregan en ocho categorías distintas: Artes, Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Deportes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional y Concordia. El premio que recibe Messi se da por trayectoria o hazañas deportivas que transmitan valores colectivos.

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