Lionel Messi recuerda con cariño a su padre en el premio Princesa de Asturias y conmueve con una confesión personal

Lionel Messi recuerda con cariño a su padre en el premio Princesa de Asturias

La entrega del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 fue muy emotiva para Lionel Messi, quien recordó a su difunto padre al reconocer que estaba “muy ilusionado y feliz” por este reconocimiento.

“Él estaba muy ilusionado con este premio”, dijo Lionel Messi sobre su padre, Jorge Messi. El astro del Inter Miami de la MLS aseguró que su papá “seguramente lo estará disfrutando también”.

Footballer Leo Messi, winner of the 2026 Princess of Asturias Award for Sports, is already in Asturias, and the sound of the traditional Asturian bagpipes has rung out in his honour.



©FPA | Iván Martínez y Yeray Menéndez#PrincessofAsturiasAwards #LeoMessi #Sports #Asturias… pic.twitter.com/FCXdQVTImf — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 22, 2026

Jorge Messi falleció a los 68 años producto de una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses. Jorge fue técnico químico y trabajó en la siderúrgica Acindar. Intentó ser futbolista y llegó a las inferiores de Newell’s Old Boys, pero abandonó el deporte para hacer el servicio militar que antes era obligatorio en Argentina.

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Jorge ayudó en la carrera futbolística de Lionel, su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del futbol. Fue él quien viajó junto a Leo a Barcelona, a principio de los 2000, para la prueba que le abriría las puertas de la Masía. Nunca se despegó de su lado, ni en los momentos complicados cuando ambos lloraban y pensaban en regresar a Argentina.

Jorge Messi negoció los contratos con el Barca y luego sus traspasos al Paris Saint-Germain e Inter de Miami, al mismo tiempo que se ocupaba de los derechos de imagen del atacante y sus múltiples inversiones en negocios inmobiliarios, hoteleros y gastronómicos.

En 2016, Messi y su padre fueron condenados por la justicia española bajo cargos de evasión fiscal, pero evitaron la cárcel por tratarse de una pena inferior a los dos años.

Lionel Messi al lado de su padre Jorge Messi, quien falleció en 2026 ı Foto: Especial

Messi recibe el premio Princesa de Asturias 2026

El futbolista argentino Lionel Messi ya se encuentra en Oviedo, España, para recibir el premio Princesa de Asturias 2026. Acompañado por su esposa, Antonela Rocuzzo, fue recibido por decenas de aficionados y las gaitas sonaron en su honor.

El jurado que dio ganador a Lionel Messi calificó al miembro del Inter Miami de la MLS como el “futbolista más exitoso de todos los tiempos”. La ceremonia de premiación será este viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, así como de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El premio Princesa de Asturias 2026 de los Deportes es un reconocimiento otorgado a Messi por el jurado el 3 de junio de 2026, presidido por Teresa Perales, quien dijo que la “excepcional trayectoria deportiva”del argentino y su “formidable y continuada labor solidaria” lo hicieron ganador.

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