Vincent Kompany es trasladado de emergencia al hospital tras desplomarse en entrenamiento del Bayern Múnich

Vincent Kompany previo a un juego del Bayern Múnich en la Bundesliga.

Medios alemanes informaron que el belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, fue llevado de emergencia a un hospital luego de que se desplomó durante el entrenamiento de la filial del conjunto bávaro.

De acuerdo con Bild, un helicóptero aterrizó previo al hecho en el campo de entrenamiento del club de la Bundesliga.

Vincent Kompany under medical care



Vincent Kompany required medical attention after collapsing during an FC Bayern reserve team training session on Friday. The first-team head coach was watching the second string’s session. Kompany is undergoing thorough examinations in hospital… pic.twitter.com/YSwoCFu77H — FC Bayern (@FCBayernEN) October 23, 2026

“Vincent Kompany se desplomó tras la sesión de entrenamiento de hoy. El entrenador fue trasladado inmediatamente a un hospital en ambulancia. Un helicóptero de rescate había aterrizado en el campo de entrenamiento horas antes”, reportó por su parte Sky Alemania.

¿Por qué se desmayó Vincent Kompany?

Vincent Kompany, quien es director técnico del Bayern Múnich desde julio de 2024, ha estado batallando contra lo que parece una infección viral y un problema de cadera desde antes del duelo ante el Arsenal en la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

Sin embargo, el exdefensa belga recibió el alta médica para volver al banquillo. Su desmayo en el entrenamiento de los Bávaros ocurre en la víspera del encuentro ante el Friburgo en la Jornada 7 de la Bundesiga.

“Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: ‘¡Para ya!”, comentó en días pasados Vincent Kompany ante la prensa en alusión a sus malestares.

Vincent Kompany, bajo atención médica

El Bayern Múnich dio a conocer en un comunicado que Vincent Kompany fue sometido a un examen médico exhaustivo en el hospital y que seguirá bajo supervisión médica.

El equipo alemán también informó que mientras tanto, el cuerpo técnico del exzaguero se hará cargo de los entrenamientos y los partidos de la institución, hasta nuevo aviso.

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, aseveró que la salud de Vincent Kompany es la máxima prioridad del equipo.

“Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”, agregó el director general deportivo del actual bicampeón de la Bundesliga.

EVG