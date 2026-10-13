Viking Stavanger empata de último minuto ante el Bayern Munich y el club de Noruega logra su primer punto en la Champions League

En un duelo de remontadas, el Viking Stavanger de Noruega logró su primer punto en la historia de la Champions League luego de empatar dramáticamente en el último minuto 3-3 ante el Bayern Munich.
El Bayern Munich dejó escapar la victoria a cinco minutos del final. La expulsión de Michael Olise al 74′ condicionó el duelo y permitió que Herman Haugen, al 90′, consiguiera la igualdad.
Con doblete de Harry Kane y una diana más de Luis Díaz, el gigante alemán le había vuelta a un cotejo que empezó perdiendo. Gianni Stensness y Peter Christiansen adelantaron al cuadro noruego, que nunca bajó los brazos y fue motivado por su afición en todo momento.
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El Viking Stavanger abrió el marcador con un gol de vestidor a los dos minutos de iniciadas las acciones. En un tiro de esquina, Stensness remató de cabeza un balón que se le escapó a Manuel Neuer, quien tuvo un primer tiempo complicado.
El modesto Viking se encuentra en su campaña debut de la Liga de Campeones de la UEFA y tardó dos juegos en conseguir su primera unidad. Antes del empate ante el Bayern, el equipo debutó con derrota a manos del Stuttgart, curiosamente también club de Alemania.
El equipo de Munich intentó ir por el empate y sus llegadas eran cada vez de mayor peligro, sin embargo, en una de esas aproximaciones el Stavanger robó el esférico y armó una descolgada fulminante. Peter Christiansen realizó una corrida con balón controlado y definió de gran manera cruzado para vencer a Neuer por segunda vez en el cotejo.
El Viking se fue al descanso con ventaja de 2-0, además que habían aguantado los embates del Bayern, que en la segunda parte no perdonó frente el arco y tan solo tardó ocho minutos en descontar.
Luego de una falta dentro del área, Harry Kane fue el encargado de disparar desde los 11 pasos y puso el 2-1 momentáneo. Seis minutos después, al 60′, el ariete inglés encontró su doblete e igualó los cartones, rompiendo las ilusiones de la afición noruega.
Al 71′, Luis Díaz puso el tercer tanto de la noche para el Bayern, que estaba controlado las acciones y parecía se encaminaba a una victoria más en la Champions, pero al 74′ Michael Olise cambió todos planes con su tarjeta roja luego de una agresión a un rival.
Con el futbolista menos, el cuadro Bávaro sufrió y en los minutos finales Herman Haugen se anticipó al defensor Alphonso Davies y fue el héroe del Viking, que obtuvo un resultado histórico.
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