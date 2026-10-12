Cristiano Ronaldo marca GOLAZO en la Champions League Elite y está muy cerca de llegar a las 1000 anotaciones

Cristiano Ronaldo sigue acrecentando su figura con el Al-Nassr y en su segundo compromiso de la temporada dentro de la Champions League Elite, el delantero portugués marcó y está cada vez más cerca de llegar a las 1000 anotaciones como profesional.

Sadio Mané llegó a línea de fondo con la pelota controlada y mandó un servicio al segundo poste, donde apareció Ayman Yahya, quien con el pecho sirvió para Cristiano Ronaldo. El dorsal ‘7′ del Al-Nassr se dio vuelta y de volea mandó a guardar la número cinco para poner el segundo tanto de su equipo en el marcador.

¡GOL DEL BICHO, GOL DE CRISTIANO RONALDO! ⚽️



CR7 marca el segundo para el Al Nassr y llega a los 981 goles como profesional 🔥



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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a las 1000 anotaciones?

El récord que Cristiano Ronaldo tiene en mente son las 1000 anotaciones y con cada partido que disputa esa meta se acerca para que el delantero portugués deje, aún más, su marca dentro del futbol profesional.

Con su anotación frente al Neftchi en la Champions League Elite, el delantero portugués llega a 981 goles como futbolista profesional, así que el ariete del Al-Nassr está a solamente 19 dianas de llegar a 1000 tantos en el máximo circuito del balompié.

CR7 lleva dos compromisos de forma consecutiva marcando gol con el Al-Nassr, su anterior tanto fue en la Saudi Pro League cuando el equipo de Cristiano Ronaldo se enfrentó al Diriyah y el nacido en Funchal, Madeira, marcó su diana 981 como profesional.

سيـد الأرقـام لا يغيب أبدًا 💛 pic.twitter.com/ZXIx2U2dLW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 12, 2026

Cristiano Ronaldo fue suspendido por la Federación Portuguesa de Futbol tras abandonar la concentración

La Federación Portuguesa de Futbol suspendió al experimentado delantero y goleador Cristiano Ronaldo e inició un proceso disciplinario contra el jugador de 41 años por abandonar al equipo.

El organismo indicó en un comunicado este sábado que el caso fue remitido a su comité de investigación disciplinaria y que mantendrán sus conclusiones confidenciales hasta que se determinen.

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de la selección de Portugal durante la Fecha FIFA tras una disputa con el nuevo entrenador, Jorge Jesús, por la falta de minutos de juego.

DCO