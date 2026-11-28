Todo esta definido en la temporada, pero los pilotos deben de cumplir con las carreras programadas para terminar la campaña y George Russell se llevó la pole position del Gran Premio de Qatar, la penúltima cita de este año.

Mercedes logró poner a sus dos pilotos en la primera fila de la parrilla, ya que Andrea Kimi Antonelli terminó 128 milésimas por detrás de su coequipero. El tercer puesto fue para Lando Norris que estará acompañado por Oscar Piastri en la misma fila de salida.

Checo Pérez no la pasó nada bien en la clasificación y terminó en el último puesto de la parrilla al tener el peor tiempo, así que el mexicano se fue de vuelta al paddock en cuanto terminó la primera fase de la qualy para comenzar a preparar la carrera de este domingo.

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Isack Hadjar se metió entre los primeros cinco puestos de la parrilla para pelear por la victoria en el Gran Premio de Qatar, por su parte Max Verstappen largará desde la sexta posición para buscar otra victoria en la campaña.