La Fórmula 1 tendrá las dos últimas carreras en Qatar y Abu Dabi.

En algún momento se pensó que el Gran Premio de Las Vegas podría ser la última carrera de la Fórmula 1 esta temporada. También se consideró añadir una parada en Italia.

Pero al final, los responsables de la F1 decidieron mantener el calendario original y terminar la temporada en Qatar y Abu Dabi, incluso con las tensiones en Medio Oriente agravadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El Gran Premio de Baréin fue trasladado a Malasia y el Gran Premio de Arabia Saudita fue cancelado al inicio de la campaña.

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Max Verstappen saldrá desde la pole en el GP de Las Vegas de F1 ı Foto: Especial

Hay preocupaciones de una posible escalada por una guerra más abierta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el viernes pasado que Irán no está dispuesto a llegar a un acuerdo que él pueda aceptar.

En teoría, la FIA, que rige la F1, aún podría optar por cancelar las dos últimas carreras. Hay poco en juego, considerando que Kimi Antonelli ya se aseguró el campeonato de pilotos y que él y George Russell han llevado a Mercedes al título de constructores.

Pero, en la práctica, los equipos avanzan como si las carreras fueran a disputarse y, a estas alturas, hay pocas razones para pensar que no se celebrarán.

Checo Pérez ya tiene coequipero en Cadillac para la F1 2027. ı Foto: Mexsport

Sin embargo, integrantes individuales de los equipos podrían decidir no participar.

“Creo que sí tenemos que respetar la decisión individual y analizarla, pero también, como equipo, asegurarnos de que contamos con preparativos adecuados para garantizar la seguridad de cada persona que participa en el deporte. Eso es absolutamente primordial”, advirtió Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac.

El piloto de McLaren Lando Norris, que ganó el campeonato de F1 el año pasado, comentó que esperaba con ganas competir en Medio Oriente. Señaló que asistirá la próxima semana a la boda de un amigo en Baréin antes de dirigirse a las dos últimas paradas de la serie.

“Supongo que la cuestión es que viajamos con un equipo grande, así que es más bien qué piensa el resto de mi equipo”, indicó Norris. “De mi lado, no es una preocupación, pero, sí, supongo que no se trata de mí. Es mucha más gente. Son los aficionados, es el personal del equipo, así que la pregunta es más por ellos, más de lo que diría que lo es por mí”.

Max Verstappen durante el Gran Premio de Las Vegas. ı Foto: Reuters

Desde el punto de vista competitivo, Max Verstappen tiene la oportunidad de enviar dos señales más de que efectivamente podría volver a pelear por el título de F1.

Ganó cuatro campeonatos seguidos (2021-24), con una temporada 2023 especialmente dominante en la que el neerlandés logró 19 victorias y 21 podios en 22 carreras.

Norris puso fin a su reinado en 2025 y esta temporada Antonelli dominó al inicio para convertirse en el campeón de F1 más joven de la historia.

El Cadillac de Checo Pérez en la Práctica 1 del Gran Premio de Las Vegas de F1. ı Foto: Reuters

Pero ahora aparece Verstappen: su emocionante victoria la noche del sábado en el Strip de Las Vegas le dio cuatro triunfos en las últimas seis carreras.

Ganar en Qatar y Abu Dhabi podría consolidarlo como el favorito de cara a la próxima temporada. Es segundo en la clasificación de puntos.

“Dos pistas completamente diferentes, ¿no? Estoy contento, por supuesto, de haber ganado aquí, y nuestras últimas carreras han sido muy fuertes, constantemente también en el podio. Así que para nosotros eso sin duda es un gran giro respecto al comienzo del año. Simplemente seguimos aprendiendo”, expresó Verstappen.