Mundial de ciclismo BMX se cancela por bombardeos en Arabia; ¿Qué pasará con la pelea del Canelo?

Se canceló el Mundial de Ciclismo BMX en Arabia Saudita, donde se programó la próxima pelea del 'Canelo' Álvarez.

Bombardeos en el Aeropuerto Internacional de Riad, en Arabia Saudita, derivaron en la cancelación del Mundial de ciclismo BMX, justo a una semana de que el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrente al francés Christian Mbilli en el país de Medio Oriente.

Ante esta situación, la Unión Ciclista Internacional (UCI) tomó la decisión de cancelar el Campeonato del Mundo de Ciclismo Urbano 2026, evento que estaba programado para llevarse a cabo del 3 al 7 de noviembre en Riad.

¡SE QUEDAN SIN MUNDIAL! 🚨



La Unión Ciclista Internacional (UCI) canceló de forma oficial el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano 2026. El evento, previsto del 3 al 7 de noviembre en Riad, quedó suspendido tras los recientes ataques con misiles en la capital de Arabia Saudita.… pic.twitter.com/tz4TWxjA3s — Meridiano (@Meridianoonline) October 23, 2026

El Mundial de Ciclismo BMX reuniría a los más destacados especialistas internacionales en BMX Freestyle y Trial por segundo año consecutivo en Arabia Saudita, pero la problemática situación en aquel país impidió la celebración de esta competencia este 2026.

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¿Qué sucederá tras cancelación del Mundial de ciclismo BMX?

La UCI todavía no ha anunciado una sede alternativa para el Mundial de Ciclismo Urbano 2026, además de que tampoco ha confirmado si el torneo se realizará en otras fechas.

Esta competencia iba a otorgar los primeros puntos clasificatorios de BMX Freestyle rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Federación Saudita de Ciclismo, por su parte, reiteró su intención de seguir desarrollando este deporte en el país y seguir colaborando con la UCI para organizar nuevos eventos internacionales durante los años venideros.

¿Cuándo es la pelea del Canelo Álvarez en Arabia?

La pelea entre Saúl Alvarez y Christian Mbilli está programada para llevarse a cabo el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita.

La sede del combate entre el tapatío y el francés es la ANB Arena, localizada en Riad, donde en mayo de 2025 el ‘Canelo’ derrotó por decisión unánime al cubano William Scull.

Hasta el momento, la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se mantiene en pie para el 31 de octubre, pues el pugilista mexicano le confirmó directamente al jeque Turki Alalshikh que se subirá al ring el último día del mes, en la que será su primera pelea de este 2026.

En semanas recientes se especuló con la posibilidad de que el pleito entre el mexicano y el francés se recorriera al 21 de noviembre en Las Vegas, Nevada, debido a los conflictos en Arabia Saudita y Medio Oriente.

EVG