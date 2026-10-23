Cristiano Ronaldo se luce con GOLAZO de cabeza en triunfo de Al-Nassr; ¿Cuántos le faltan para los 1000?

Cristiano Ronaldo celebra su gol de cabeza en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Faisaly.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo está a 18 goles de llegar a los 1000 en su carrera, gracias al tanto que cabeza que consiguió este viernes en el triunfo de 3-1 del Al-Nassr sobre el Al-Faisaly en la Jornada 11 de la Saudi Pro League.

Corría el minuto 49 del encuentro desarrollado en el King Salman Sport City Stadium cuando el Comandante se elevó por los aires para rematar con la testa un centro de su compatriota João Félix en un tiro libre.

🇵🇹 | AHORA — ¡CRISTIANO RONALDO, A 18 GOLES DE LOS 1,000!



El portugués habría alcanzado los 982 tantos en su carrera tras marcar de cabeza con Al Nassr ante Al Faisaly.

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Cristiano Ronaldo puso de esa forma el 2-0 parcial en favor del Al-Nassr y con ello logró el gol 982 de su carrera como futbolista, la cual comenzó con el Sporting Lisboa en agosto de 2002.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en la campaña?

Con su gol ante el Al-Faisaly, Cristiano Ronaldo llegó a cinco dianas en la actual temporada con el Al-Nassr, cuatro de los cuales han sido en la Saudi Pro League, a los que se suma uno en la Liga de Campeones de Asia.

La Campaña 2026-2027 es la quinta que CR7 disputa con los Caballeros de Najd, pero la cuarta desde el comienzo, pues el lusitano se unió a las filas del club al finalizar el Mundial de Qatar 2022, el cual se realizó entre noviembre y diciembre de aquel año.

Cristiano Ronaldo ha tenido actividad en 10 partidos en lo que va de la temporada en curso, ocho de ellos en liga y dos en la Champions League de la AFC.

Próximos juegos de Cristiano Ronaldo y Al-Nassr

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr volverán a las canchas el próximo lunes 26 de octubre, cuando sean locales ante el Al-Wasl en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia.

En la Saudi Pro League, el siguiente compromiso para el Bicho y compañía está pactado para el 29 de octubre en contra del Al Kholood, también en calidad de locales.

Después de 11 jornadas en la Saudi Pro League, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar de la clasificación con una cosecha de 25 puntos, luego de ocho triunfos, un empate y una derrota, y un duelo pendiente, el cual será ante el Al Ahli el 6 de marzo de 2027.

EVG