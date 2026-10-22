Donald Trump arremete contra LeBron James por su actitud durante el himno nacional de Estados Unidos

El presidente Donald Trump acusó a LeBron James de faltarle el respeto a Estados Unidos después de que la estrella de la NBA aparentemente continuara con su calentamiento mientras se interpretaba el himno nacional antes del partido inaugural de temporada de Filadelfia

“Dije desde el principio que no sirve, una DESGRACIA TOTAL”, escribió Trump sobre James en una publicación en redes sociales en la que compartió el video. “¡LeBron James debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera estadounidense, y por todo lo que representa nuestro país!”

LeBron working on his golf swing pregame 🏌️‍♂️



(via @alexdaysports) pic.twitter.com/rgdHRz5G4k — TickPick (@TickPick) October 21, 2026

James pareció practicar un swing de golf y un tiro en suspensión mientras se interpretaba “The Star-Spangled Banner” en el partido del martes en Nueva York. James, que inicia su primera temporada con Filadelfia, estaba formado junto a sus compañeros, que en su mayoría permanecieron quietos durante el himno.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas COM y CONADE abanderan a los atletas que van a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Trump y James se han criticado mutuamente durante años de forma pública. El jugador de Philadelphia no había hecho comentarios públicos ni publicado en redes sociales hasta la tarde del jueves sobre la queja de Trump.

James, de 41 años, en su histórica 24ª temporada en la NBA, debutará en casa con los Sixers el jueves por la noche contra Cleveland.

While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our… pic.twitter.com/ivgYVEo1Dn — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 22, 2026

Entre algunos de los momentos más destacados en los que James se vio envuelto con el presidente o con la política:

LeBron usa un zapato negro y un zapato blanco

James estaba con Cleveland en 2017 cuando hizo una declaración durante un partido de la NBA con sus zapatos —uno negro, uno blanco— con la palabra “equality” en letras doradas mayúsculas en la parte trasera de cada uno.

Luego, después del partido, James se refirió a Trump y expresó: “Este es un país hermoso y nunca vamos a permitir que una persona dicte cuán hermosos y cuán poderosos somos”.

James había llamado a Trump “un vago” en Twitter y también dijo antes esa temporada sobre el presidente: “No entiende cuántos niños, sin importar la raza, miran al presidente de Estados Unidos en busca de orientación, de liderazgo, de palabras de aliento. No lo entiende, y eso es lo que me enferma más que cualquier otra cosa”.

DCO