¡OFICIAL! La FIFA elige, de nuevo, a Estados Unidos para albergar el Mundial

Estados Unidos albergará la primera Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA en 2028, informó este jueves el organismo rector del futbol mundial. Siete clubes ya se han clasificado para el evento inaugural, señaló la FIFA.

La FIFA indicó que el torneo, en el que participarán 19 de los mejores clubes femeniles de todo el mundo, se disputará del 5 al 30 de enero de 2028, pero no anunció las ciudades sede. La Copa Mundial de Clubes Femenil se celebrará cada cuatro años a partir de entonces.

🇺🇸 The USA will host the inaugural edition of the FIFA Women's Club World Cup!



Seven clubs have their places confirmed 🔒 pic.twitter.com/u9ANJ1b8Bw — FIFA Club Football (@FIFACF) October 22, 2026

Entre ellos figuran el Arsenal de Inglaterra, el Barcelona de España, el América de México, el Gotham FC de Estados Unidos, el Corinthians de Brasil, el Wuhan Jiangda de China y el Naegohyang de Corea del Norte.

La FIFA explicó que optó por volver a Estados Unidos tras la exitosa organización tanto de la Copa del Mundo de este año como del Mundial de Clubes masculino en 2025.

“En última instancia, la reciente excelencia de Estados Unidos en la organización de los principales torneos de la FIFA, combinada con el importante interés por el futbol femenil allí, además de su infraestructura deportiva de élite, hizo que el país fuera la opción más destacada”, afirmó Sarai Bareman, directora del balompié femenil de la FIFA.

DCO