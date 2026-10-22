¿Es verdad que El Vampiro Canadiense murió? Esto sabemos sobre el legendario luchador de la CMLL

En las últimas horas comenzó a viralizars el supuesto fallecimiento del exluchador conocido como el “Vampiro Canadiense”, Ian Richard Hodgkinson; sin embargo, se trata de simples rumores.

Por medio de sus redes sociales, Ian Richard Hodgkinson compartió un video aclarando que se encuentra bien, envió un saludo a sus seguidores y aseguró que hay “Vampiro pa rato”.

Posteriormente compartió otro video asegurando que le sorprendían estos rumores que incluso han sido asegurador por diversos medios reconocidos, y dijo que esperaba disculpas por la publicación de noticias falsas sobre él.

¿Qué pasó con el Vampiro Canadiense?

Recientemente en el podcast de Jessie Cervantes, el Vampiro Canadiense habló sobre su trayectoria en la lucha libre, y los estragos que su carrera profesional tuvo tanto en su físico como en sus emociones, incluyendo adicciones a diversas sustancias.

Sobre su salud física, el Vampiro Canadiense ha enfrentado diversas secuelas derivadas de su paso por el ring, pues padece artitris crónica y cuenta con diversas afectaciones articulares y de los nervios que le limitaron la movilidad.

En cuanto a su salud mental y emocional, Hodgkinson ha hablado abiertamente de lo solo que podía sentirse en ocasiones incluso durante los picos más altos de fama en su carrera, e incluso se ha enfrentado a estrés postraumático y a problemas con las adicciones.

El Vampiro Canadiense se retiró de la lucha libre luego de cuatro décadas en el ring, de países como México, Estados Unidos y Japón, pues sus condiciones de salud lo llevaron a tomar un nuevo camino.

Actualmente está muy activo en redes sociales, cuenta con diversos proyectos como la música, podcast, una tienda en línea con mercancía de su imágen, y hasta una marca propia de tequila.

En redes sociales comparte que continúa acudiendo al gimnasio constantemente para mantenerse activo, y aprovecha ese tiempo para escuchar audiolibros; además, comparte sus ideas sobre diversos temas por medio de Radio Vampiro.

Ian Richard Hodgkinson nació el 31 de mayo de 1967 en Thunder Bay, Ontario, Canadá, actualmente tiene 59 años de edad, y se hizo famoso en el mundo de la lucha libre desde finales de los años 80 principalmente por su conexión con el público y su estética gótica.

Además de ser reconocido por su paso en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), el Vampiro Canadiense también fue luchador en la AAA Worldwide, y en la World Championship Wrestling (WCW).

Hoy en la #LuchaDelRecuerdo revivimos este fantástico encuentro en relevos australianos donde El Hijo del Perro Aguayo, Vampiro Canadiense y Pierroth Jr. se enfrentaban a Los Hermanos Dinamita (Cien Caras, Máscara Año 2000 y Universo 2000) el 11 de febrero del 2005 en la Arena… pic.twitter.com/uM99g4nRST — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) December 4, 2023

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.