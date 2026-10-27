IMSS prepara plan para bajar espera en cirugías

Como parte del plan para la mejora de los servicios de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista un plan para reducir los retrasos en cirugías a sus derechohabientes. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en breve se atenderán las intervenciones programadas dentro de tres y cuatro meses. Paralelamente, el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también inició con una revisión a sus unidades y personal.

Con reserva a los avances que el director del IMSS, Zoé Robledo, presentará este martes, afirmó que ya se mejora la distribución de los medicamentos e insumos y se contrata al personal pendiente, en atención a las demandas que el personal de salud planteó durante sus movilizaciones en las últimas semanas.

Acusó que en los últimos días surgió una “cantidad de mentiras brutales” como parte de una campaña en la que, aseguró, se hicieron acusaciones sin sustento, como afirmar que los médicos del instituto apenas ganan 10 mil pesos mensuales.

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“El IMSS ha mejorado. Tan sólo la cantidad de nuevos hospitales que existen. Y se demuestra con las cifras de cuántas consultas hay de médicos generales, cuántas consultas de especialistas. Ahora, tiene que perfeccionarse todavía más para beneficio de los derechohabientes. Entonces, primero, para apoyar a los trabajadores, las y los trabajadores del IMSS, se hizo una revisión de los gastos del IMSS para poder dar un mayor incremento salarial”, dijo.

La mandataria sostuvo que el instituto no atravesaba un problema de desabasto por falta en la compra de insumos, sino por el esquema de distribución, y señaló que el proceso de digitalización al que ya había entrado ahora será mucho mayor para concretar su modernización.

“Entrar a un proceso de modernización y digitalización muy grande; que ya lo había iniciado Zoé, pero ahora vamos todavía a hacerlo más para garantizar que el medicamento, el insumo médico, lo que utiliza el médico cuando va a operar, esté en el lugar que se necesite en el momento que se necesita”, dijo.

También confirmó que este lunes comenzó la revisión al ISSSTE, respecto al personal e insumos que hagan falta y aseguró que se cuentan con los recursos para atender lo que resulte necesario de esta revisión. Responsabilizó a gobiernos anteriores, del periodo neoliberal, de haber abandonado al Instituto, el cual trabaja en la rehabilitación de unidades en desuso, como el que ya se interviene en Morelia, Michoacán, y que había sido construido desde 2012.

Destacó que de las tres instituciones de salud, el ISSSTE cuenta con mejor entrega de medicamentos por el trabajo emprendido por su director, Martí Batres, pero también porque se trata de una institución más pequeña en comparación con el IMSS o IMSS-Bienestar.

Anuncian Concurso de Coros Escolares en el país

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Concurso Nacional de Coros Escolares, que abrió convocatoria para estudiantes de nivel básico en todo el país.

Con el Patio Central de Palacio Nacional abarrotado de pequeños que ya forman parte de coros en sus comunidades, la mandataria comentó que tiene el “sueño” de que cada plantel cuente con un coro.

“La música, el arte, transforma la vida de las niñas, de los niños, de las personas. Y mi sueño es que cada escuela del país, cada escuela pública, tenga al menos un coro, todas las escuelas, que todas las niñas y niños que quieran cantar lo puedan hacer. Porque expresarse a través de la voz, de la música, del arte, en general, es algo muy hermoso que debe estar al alcance de todas las niñas y los niños de México”, dijo.

Mario Delgado, la mandataria federal y Claudia Curiel, ayer ı Foto: Especial

Sheinbaum Pardo extendió la invitación a que todos aquéllos que ya practiquen esta actividad participen en el concurso que culminará con un certamen el 28 de marzo del próximo año.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que este primer concurso tendrá tres categorías: Primaria, Secundaria y Lengua de Señas Mexicana, mientras que la etapa estatal se llevará a cabo en noviembre–diciembre y la etapa regional en enero y febrero.

Dijo que los coros no sólo son para el disfrute y desarrollo musical, sino también ayudan con el desarrollo emocional y mental de las y los niños, como por ejemplo el desarrollo de habilidades de escucha, paciencia y ayudar a los demás.

Antes, en conferencia de prensa, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, informó que el próximo martes dará inicio el pago de los programas y pensiones que otorga el Gobierno federal. Precisó que la entrega de los pagos del último bimestre de este año comenzará el 3 de noviembre y concluirá el 27 del mismo mes.

En el caso de Adultos Mayores, los beneficiarios recibirán seis mil 400 pesos; en la Mujeres Bienestar, tres mil 100 pesos; para Personas con Discapacidad, tres mil 300 pesos; del Programa para Madres Trabajadoras, mil 650 pesos, y para Sembrando Vida, seis mil 450 pesos.