Gobierno ‘corregirá’ pensiones doradas para fijar salario presidencial como tope

El Gobierno Federal enviará una reforma al Congreso de la Unión para corregir una contradicción que se halló en el plan para acabar con las pensiones doradas de trabajadores de confianza, a fin de que se fije que el tope máximo que pueden recibir es equivalente al salario de quien ocupe el cargo presidencial.

La reforma fue presentada el pasado 18 de febrero y consistió en cambios al artículo 127 Constitucional, para establecer que las pensiones de quienes fueron altos mandos no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe quien ocupe el cargo en la Presidencia de la República.

No obstante, tras su aprobación e implementación se encontraron contradicciones que derivaron en quejas, debido a que dentro de la Constitución se mantuvo otro lineamiento que permitía que el monto máximo a recibir por pensión podría ser el límite del salario en Presidencia.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, señaló durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la que habrá de presentarse una corrección, en donde se asumirá la postura que más beneficie a las personas, es decir, que el límite que se había establecido al inicio, para que la pensión fuera no mayor a la mitad del salario del Ejecutivo Federal, ahora crecerá.

“Nosotros opinamos cuando nos preguntaron las instituciones sobre las quejas que estaban recibiendo, que dado que los dos conceptos quedaron establecidos en la Constitución eh resultaban contradictorios y que había que aplicar, que nuestra posición era aplicar lo que era más benéfico para la persona. Por eso es que están recibiendo como tope máximo lo que recibe la presidenta”, declaró.

La funcionaria señaló que como resultado de este tope a las pensiones doradas, donde anteriormente se observaban pagos de hasta millón y medio de pesos, se consiguieron ahorros que actualmente ya rondan los cinco mil millones de pesos.

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FGR