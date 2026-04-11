Sheinbaum defiende fin de ‘pensiones doradas’; ahorros serán destinados al pueblo, enfatiza

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, desde el evento Vivienda para el Bienestar en Morelos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la entrada en vigor de la reforma constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas” para exfuncionarios y jubilados de alto nivel, y enfatizó que los recursos ahorrados serán destinados a programas sociales, obras públicas y apoyo a municipios.

Durante un evento del programa Vivienda para el Bienestar en Emiliano Zapata, Morelos, la mandataria afirmó que la medida forma parte de la política de austeridad de su Gobierno y permitirá redirigir presupuesto hacia vivienda, agua potable y repavimentación.

🔴En Emiliano Zapata, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “pese a quien le pese”, seguirá gobernando en beneficio de los ciudadanos.



Por ello dijo, que impulsó el Plan B electoral para terminar con los privilegios de la clase política y la ley de pensiones… pic.twitter.com/B1K3Dc6Oib — Azucena Uresti (@azucenau) April 11, 2026

“Imagínense que había personas jubiladas que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Pues ya no”, declaró Sheinbaum Pardo.

Recordó que, según la citada reforma, estos ingresos fueron reducidos a un tope equivalente a la mitad de lo que percibe la titular del Ejecutivo federal, disposición que, dijo, ya quedó establecida en la Constitución.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo se refirió a la aprobación del llamado Plan B electoral, y dijo que, en el mismo sentido que las “pensiones doradas”, este permitirá ahorros de hasta cinco mil millones de pesos.

Lo anterior mediante la reducción de gastos en congresos estatales, el Senado, regidurías municipales y salarios de consejeros electorales.

La presidenta enfatizó que estos recursos serán canalizados directamente al pueblo y a obras en los municipios. “Ese recurso se va para la gente”, sostuvo.

En el plano político, Claudia Sheinbaum reiteró que continuará con su agenda de gobierno “pese a quien le pese”, la cual, enfatizó, mantendrá un enfoque social orientado a reducir la desigualdad. “Vamos a seguir gobernando para el pueblo de México”, concluyó.

Sobre el tema de vivienda, la mandataria federal informó que su administración mantiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas y destacó la condonación de créditos impagables para cinco millones de familias, pues, dijo, muchas de estas deudas ya habían sido cubiertas en términos reales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am