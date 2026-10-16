Impulsan multas más elevadas por maltrato animal

La Agencia de Atención Animal reportó este año al Congreso capitalino que tenía inscritos a 343 mil 209 mascotas en el Registro Nacional de Animales de Compañía.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa para sancionar a quienes rifen o renten animales con fines de lucro, los dejen transitar sin medidas de seguridad, ocasionen daños a personas u objetos, organicen o participen en peleas y los abandonen en la vía o espacios públicos.

La propuesta, entregada por la mandataria local al Congreso capitalino el miércoles y que forma parte de un paquete de cuatro propuestas legislativas, propone adicionar el artículo 29 Ter para aplicar las respectivas sanciones económicas por estas acciones de maltrato animal.

Uno de los cambios más claros está en el abandono. Actualmente, el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica establece una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre dos mil 463.51 pesos y tres mil 519.30 pesos, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de seis a 12 horas.

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En ese delito, la iniciativa propone aplicar las sanciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal: multa de una a 50 UMA (de 117.31 pesos a cinco mil 865.50 pesos) o arresto de 24 a 36 horas. También plantea dar aviso a la Agencia de Atención Animal para el aseguramiento y resguardo del ejemplar, así como a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Para quienes paseen animales sin las medidas de seguridad necesarias, la legislación vigente contempla una multa de 11 a 40 UMA, arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de seis a 12 horas.

En contraste, la propuesta remite a sanciones de 21 a 30 UMA o arresto de 25 a 36 horas, y permite sustituir la sanción por trabajo comunitario de 10 a 18 horas. Además, incorpora la reparación simbólica, material y económica de los daños que ocasione el animal, junto con medidas de prevención y sensibilización.

En las peleas de animales, la ley actual establece arresto de 20 a 36 horas o trabajo comunitario de 10 a 18 horas. La iniciativa plantea arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Para quienes rifen o renten animales con fines de lucro, el proyecto también contempla medidas complementarias que pueden incluir atención psicológica y clases de sensibilización, con el propósito de evitar la reincidencia.