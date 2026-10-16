Alertan que la huella de carbono baja muy poco

El director general del sistema de telepeaje TeleVía, Ricardo Dávila Mondragón, mencionó que se anticipa una lenta reducción de la huella de carbono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), esto en un corto o mediano plazo.

A partir de los datos que TeleVía recupera en los cerca de 250 kilómetros de red concesionada que dicha opera en el centro del país, el especialista afirmó a La Razón que sería complicado observar un impacto ambiental positivo de cara a 2030 debido al gran número de vehículos de combustible que aún circulan.

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A pesar del crecimiento de la electromovilidad en la Ciudad de México y otros municipios conurbados, la cantidad de contaminantes que han causado una oleada de contingencias ambientales se reduciría hasta 2035.

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El Tip: El 14 de septiembre pasado, la capital vivió una contingencia ambiental por los altos niveles por ozono, la cual no se registraba desde hace 33 años.

“Hoy yo te diría que a 2030 lo veo un poco impredecible, porque depende mucho de liberar estos temas de aranceles y situaciones de que los autos híbridos también tengan los beneficios de circular todos los días. El problema es que esto está desmotivado un poco.

“En los últimos estudios que hemos visto a nivel corporativo de interés, es un 15 por ciento o 20 por ciento lo que pudiera ir aumentando el parque vehicular eléctrico. Yo te diría que hoy el tema eléctrico e híbrido no ha de rebasar cinco por ciento el parque vehicular. Tal vez pudiéramos estar considerando que, para esas fechas, entre un 20 por ciento y un 25 por ciento de vehículos ya serían amigables con el ambiente”, dijo el empresario.

Frente a este panorama, de enero a abril de este 2026 la Comisión Ambiental de la Megalópolis registró 13 días de contingencia por altos niveles de ozono, los cuales representan una subida de 550 por ciento si se compara esta numeralia con los datos del mismo periodo, pero de 2022, cuando sólo se registraron dos casos.

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Además, desde ese periodo, cada primer cuatrimestre se presenta un alza en la cantidad total de contingencias dentro de la ZMVM, con un alza sostenida que se ha mantenido en los últimos cinco periodos anuales.

Por este motivo, el panorama luce complejo a pesar de que empresas como TeleVía, que administran zonas como el segundo piso de Periférico en la capital del país, han impulsado algunos beneficios para incentivar el uso de medios de transporte con pocas emisiones de carbono.

“Si eres un auto híbrido o un auto eléctrico te damos hasta 10 por ciento de descuento en las autopistas metropolitanas de la Ciudad de México. Aunque actualmente no son muchos los vehículos que tenemos registrados con Ecotag, serán alrededor de dos mil 520”, externó Dávila Mondragón.

En todo caso, para que esta dinámica de mercado pueda modificarse, Dávila Mondragón anticipó que es de vital urgencia generar más incentivos gubernamentales para que más personas adquieran unidades con baja emisión de CO2.

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Además, a esto debe sumarse una campaña general para que en toda la ZMVM, se masifique la instalación de cargadores para unidades híbridas y eléctricas, así como acelerar la instalación de conectores para estos vehículos, la cual es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por más que traigas un auto eléctrico y si no tienes donde recargar, pues eso hace que la gente pues no tenga mucho incentivo de cambiarse de híbrido a eléctrico. Además, hoy los tiempos de respuesta que te da la CFE para poner una estación de carga en tu casa pueden tardar meses. En mi caso, me he tardado siete meses y no lo he logrado”, asestó el administrador de TeleVía.