Preparan la revisión de iniciativas de Brugada

Clara Brugada y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Olivia Garza, se reunieron para impulsar el diálogo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza de los Santos, informó que las cuatro iniciativas presentadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su Segundo Informe serán turnadas la próxima semana a las comisiones legislativas correspondientes, donde comenzará su análisis y dictaminación.

Las propuestas contemplan la expedición de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles; una reforma constitucional en materia de educación inicial; una nueva Ley de Salud Mental, Bienestar Emocional y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas, así como modificaciones a la Ley de Cultura Cívica.

Garza de los Santos señaló que las propuestas deberán seguir el procedimiento legislativo establecido en el Reglamento del Congreso local, que incluye el análisis en comisiones y la participación ciudadana antes de que puedan ser discutidas y votadas por el Pleno.

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“En el Congreso vamos a garantizar que cada una de estas iniciativas siga los procedimientos y plazos establecidos en la ley y en nuestro reglamento. El análisis legislativo debe realizarse con estricto apego a las normas, sin omitir etapas ni anticipar decisiones. Ésa es nuestra responsabilidad institucional y así vamos a cumplirla”, afirmó.

La legisladora precisó que, una vez que los expedientes sean recibidos formalmente, las comisiones tendrán un plazo ordinario de 45 días hábiles para elaborar los dictámenes.