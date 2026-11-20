Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Multas y sanciones por la Ley de Bienestar Animal, aprobada en el Congreso.

El Congreso de la Unión aprobó finalmente la Ley de Bienestar Animal, que contempla nuevas regulaciones para garantizar el buen cuidado de los seres sintientes, así como erradicar el maltrato y el abandono. Con esta Ley se aplicarán nuevas multas y sanciones y aquí te explicamos cuáles son.

La Ley de Bienestar Animal fue aprobada en septiembre en el Senado y, el 18 de noviembre, en la Cámara de Diputados, con lo que se hizo oficial. Muy pronto, comenzará a implicar nuevas multas y sanciones para quienes incurran en maltrato animal, abandono y otras faltas similares.

¿Cuáles son las nuevas multas y sanciones aprobadas por la Ley de Bienestar Animal?

La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que ya fue aprobada en el Congreso, crea un marco nacional para el bienestar, cuidado y protección de los animales.

🐶 Con 470 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bienestar Animal, que contempla multas de hasta 234 mil 620 pesos, arrestos administrativos y nuevas medidas contra el maltrato animalhttps://t.co/h1fISGPpEv — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 19, 2026

Reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado humano, y busca homologar conceptos como bienestar, maltrato y crueldad en todo el país. Así, establece obligaciones sobre alimentación, alojamiento, atención veterinaria, transporte y trato digno.

De esta forma, tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, se aplicarán sanciones por actos de maltrato o crueldad, por incumplir obligaciones de tutela responsable y por omisiones de mantenimiento o alojamiento.

🔴 México lidera el abandono de mascotas en América Latina; se registran 500 mil casos anuales, advierte la UNAM



🐕🐶 México se ubica en el primer lugar de América Latina en abandono de perros y gatos, con un promedio estimado de 500 mil animales dejados en la calle cada año,… pic.twitter.com/o78bcQZ5pN — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 14, 2026

Las sanciones, expresadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) son:

Actos directos de maltrato o crueldad; incumplimiento de obligaciones de tutela responsable : de 500 hasta dos mil veces UMAs

Omisiones en deberes generales de mantenimiento y alojamiento: 50 hasta mil UMAs

Además, dependiendo del tipo de infracción, se contemplan otras sanciones como:

Arresto administrativo de hasta 36 horas en casos determinados

Decomiso de animales o bienes vinculados a la infracción

Clausura temporal o definitiva de establecimientos

Suspensión o revocación de licencias, permisos y autorizaciones

Inscripción en el Padrón de Personas Infractoras por entre uno y cinco años

Posible prohibición de tener animales por uno a cinco años, o de manera definitiva, según el alcance reportado de la norma

En 2026, la UMA es de 117.31 pesos diarios. Es decir, que las sanciones por conductas que impliquen maltrato animal podrían ir de los 5 mil 865 hasta los 234 mil 620 pesos mexicanos.

Aspecto de una manifestación por el bienestar animal en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué conductas se sancionarán con la Ley de Bienestar Animal?

En particular, las conductas que pueden hacer a una persona acreedora de una sanción, de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal, son:

Conductas contra la vida y la integridad

Provocar la muerte de un animal mediante procedimientos que prolonguen su agonía o le causen sufrimiento innecesario

Suministrarle sustancias que afecten su salud

Someterlo a tortura, crueldad o maltrato

Causarle lesiones o dolor innecesario

Mantenerlo sujeto de manera que le ocasione lesiones o le impida realizar actividades básicas

Utilizar animales vivos como blancos de ataque durante el entrenamiento de ejemplares

Organizar, promover o participar en peleas de perros

Abandono y descuido

Abandonar a un animal sin los cuidados necesarios para su supervivencia

Privarlo injustificadamente de alimento o agua

Negarle atención veterinaria cuando la requiera

No proporcionarle un espacio, refugio o condiciones de alojamiento adecuados

Incumplir deberes de tutela responsable, incluidas obligaciones de cuidado, alimentación, salud y bienestar

Aspecto de una manifestación por el bienestar animal en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Mutilaciones y procedimientos

Realizar mutilaciones con fines meramente estéticos, como el corte de orejas o cola

Realizar intervenciones quirúrgicas sin justificación médica veterinaria

Practicar una eutanasia sin justificación veterinaria o mediante métodos que causen dolor o sufrimiento innecesario

Espectáculos y uso comercial

Emplear fauna silvestre en circos, conforme a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

Realizar espectáculos o actividades con animales sin las autorizaciones, planes de manejo o supervisión veterinaria exigidos

Incumplir las condiciones de bienestar, manejo, transporte, matanza o comercialización aplicables a animales destinados a abasto o actividades productivas

Operar establecimientos relacionados con animales sin cumplir los requisitos de autorización, salud, trazabilidad y supervisión veterinaria

Registro y obligaciones administrativas

Incumplir el registro obligatorio en el Registro Nacional de Animales de Compañía, una vez que la ley entre en vigor y se emitan las reglas operativas correspondientes

Incumplir obligaciones de identificación y trazabilidad de animales de compañía

No atender requerimientos, medidas correctivas o disposiciones emitidas por autoridades competentes

Es importante notar que la ley no prohíbe por sí misma de manera nacional eventos como las corridas de toros, las peleas de gallos, jaripeos, cabalgatas o suertes de charrería. Reconoce que las entidades federativas pueden legislar sobre estas actividades.

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