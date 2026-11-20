El Congreso de la Unión aprobó finalmente la Ley de Bienestar Animal, que contempla nuevas regulaciones para garantizar el buen cuidado de los seres sintientes, así como erradicar el maltrato y el abandono. Con esta Ley se aplicarán nuevas multas y sanciones y aquí te explicamos cuáles son.
La Ley de Bienestar Animal fue aprobada en septiembre en el Senado y, el 18 de noviembre, en la Cámara de Diputados, con lo que se hizo oficial. Muy pronto, comenzará a implicar nuevas multas y sanciones para quienes incurran en maltrato animal, abandono y otras faltas similares.
¿Cuáles son las nuevas multas y sanciones aprobadas por la Ley de Bienestar Animal?
La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que ya fue aprobada en el Congreso, crea un marco nacional para el bienestar, cuidado y protección de los animales.
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Reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado humano, y busca homologar conceptos como bienestar, maltrato y crueldad en todo el país. Así, establece obligaciones sobre alimentación, alojamiento, atención veterinaria, transporte y trato digno.
De esta forma, tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, se aplicarán sanciones por actos de maltrato o crueldad, por incumplir obligaciones de tutela responsable y por omisiones de mantenimiento o alojamiento.
Las sanciones, expresadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) son:
- Actos directos de maltrato o crueldad; incumplimiento de obligaciones de tutela responsable: de 500 hasta dos mil veces UMAs
- Omisiones en deberes generales de mantenimiento y alojamiento: 50 hasta mil UMAs
Además, dependiendo del tipo de infracción, se contemplan otras sanciones como:
- Arresto administrativo de hasta 36 horas en casos determinados
- Decomiso de animales o bienes vinculados a la infracción
- Clausura temporal o definitiva de establecimientos
- Suspensión o revocación de licencias, permisos y autorizaciones
- Inscripción en el Padrón de Personas Infractoras por entre uno y cinco años
- Posible prohibición de tener animales por uno a cinco años, o de manera definitiva, según el alcance reportado de la norma
En 2026, la UMA es de 117.31 pesos diarios. Es decir, que las sanciones por conductas que impliquen maltrato animal podrían ir de los 5 mil 865 hasta los 234 mil 620 pesos mexicanos.
¿Qué conductas se sancionarán con la Ley de Bienestar Animal?
En particular, las conductas que pueden hacer a una persona acreedora de una sanción, de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal, son:
Conductas contra la vida y la integridad
- Provocar la muerte de un animal mediante procedimientos que prolonguen su agonía o le causen sufrimiento innecesario
- Suministrarle sustancias que afecten su salud
- Someterlo a tortura, crueldad o maltrato
- Causarle lesiones o dolor innecesario
- Mantenerlo sujeto de manera que le ocasione lesiones o le impida realizar actividades básicas
- Utilizar animales vivos como blancos de ataque durante el entrenamiento de ejemplares
- Organizar, promover o participar en peleas de perros
Abandono y descuido
- Abandonar a un animal sin los cuidados necesarios para su supervivencia
- Privarlo injustificadamente de alimento o agua
- Negarle atención veterinaria cuando la requiera
- No proporcionarle un espacio, refugio o condiciones de alojamiento adecuados
- Incumplir deberes de tutela responsable, incluidas obligaciones de cuidado, alimentación, salud y bienestar
Mutilaciones y procedimientos
- Realizar mutilaciones con fines meramente estéticos, como el corte de orejas o cola
- Realizar intervenciones quirúrgicas sin justificación médica veterinaria
- Practicar una eutanasia sin justificación veterinaria o mediante métodos que causen dolor o sufrimiento innecesario
Espectáculos y uso comercial
- Emplear fauna silvestre en circos, conforme a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre
- Realizar espectáculos o actividades con animales sin las autorizaciones, planes de manejo o supervisión veterinaria exigidos
- Incumplir las condiciones de bienestar, manejo, transporte, matanza o comercialización aplicables a animales destinados a abasto o actividades productivas
- Operar establecimientos relacionados con animales sin cumplir los requisitos de autorización, salud, trazabilidad y supervisión veterinaria
Registro y obligaciones administrativas
- Incumplir el registro obligatorio en el Registro Nacional de Animales de Compañía, una vez que la ley entre en vigor y se emitan las reglas operativas correspondientes
- Incumplir obligaciones de identificación y trazabilidad de animales de compañía
- No atender requerimientos, medidas correctivas o disposiciones emitidas por autoridades competentes
Es importante notar que la ley no prohíbe por sí misma de manera nacional eventos como las corridas de toros, las peleas de gallos, jaripeos, cabalgatas o suertes de charrería. Reconoce que las entidades federativas pueden legislar sobre estas actividades.
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